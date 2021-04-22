İngiltere'deki Uygur Türklerinden İngiliz hükümetine, "Çin'in hak ihlallerini soykırım olarak tanıyın" çağrısı
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İngiltere'deki Uygur Türklerinden İngiliz hükümetine, "Çin'in hak ihlallerini soykırım olarak tanıyın" çağrısı

İngiltere'deki Uygur Türklerinden İngiliz hükümetine, 'Çin'in hak ihlallerini soykırım olarak tanıyın' çağrısı
Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Güncel

İngiltere'de yaşayan Uygur Türkleri, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerini protesto etti ve İngiliz hükümetine, "Çin'in hak ihlallerinin soykırım olarak tanınması" çağrısında bulundu.

İngiltere'de yaşayan Uygur Türkleri, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerini protesto etti ve İngiliz hükümetine, "Çin'in hak ihlallerinin soykırım olarak tanınması" çağrısında bulundu.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki hak ihlallerinin Avam Kamarası'nda görüşüldüğü sırada başkent Londra'daki Parlamento Meydanı'nda bir araya gelen Uygur Türkleri, "Soykırım olarak tanımanın zamanı geldi" ve "Faşist Çin Uygurlara soykırım uyguluyor" yazılı pankartlar taşıdı, parlamentoda hak ihlallerini görüşen milletvekillerine ve İngiliz hükümetine, Çin'in uygulamalarının soykırım olarak tanınması çağrısında bulundu.

Burada AA muhabirine açıklama yapan Ahmet isimli Uygur Türkü, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde annesi, babası ve 6 kardeşinden 4 yıldır haber alamadığını, binlerce "Doğu Türkistanlının" aileleriyle iletişimin kesildiğini söyledi.

Ahmet, "İngiltere'nin ve diğer devletlerin Çin'in uygulamalarını soykırım olarak kabul etmesini istiyoruz. Olur ki bir gün bu soykırım kabul edilir. Çin bu soykırımı durdurur ve cezalandırılır." ifadelerini kullandı.

İngiliz milletvekillerinden Uygur Türklerine destek

İktidardaki Muhafazakar Parti Milletvekilleri Ian Duncan ve Tim Loughton ile muhalefetteki İşçi Partisi Milletvekili Jasmin Qureshi parlamentodaki görüşmeler sürerken kalabalığın yanına gelerek, Uygur Türklerine desteklerini bildirdi.

Duncan, burada yaptığı konuşmada, Çin'in uygulamalarını soykırım olarak gördüğünü, diğer milletvekillerinin de Uygurların başına gelenleri soykırım olarak tanımladığını belirterek, bugün parlamentodaki görüşmeden de bu yönde bir karar çıkmasını umut ettiğini söyledi.

Çin yönetiminin birçok azınlık gruba yönelik eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğini kaydeden Duncan, Uygur Türklerinin yanında olacaklarını kaydetti.

Tim Loughton da konuşmasında, sadece Uygurların değil Tibetlilerin, Hong Kong halkının ve Çin'in zulmüne maruz kalan herkesin içinde bulunduğu kötü durumu gündeme getireceklerini kaydetti.

Qureshi, Uygur Türklerine karşı soykırım uygulandığına ilişkin yeterli kanıtın bulunduğuna dikkati çekerek, "Umarım, Birleşmiş Milletleri doğru olanı yapmaya ve (İngiliz) hükümetini Sincan'da neler olduğunu anlamaya teşvik edebiliriz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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