İngiltere'de Neo-Nazi terör örgütü üyesi polise 4 yıl 4 ay hapis cezası verildi
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İngiltere'de Neo-Nazi terör örgütü üyesi polise 4 yıl 4 ay hapis cezası verildi

İngiltere'de Neo-Nazi terör örgütü üyesi polise 4 yıl 4 ay hapis cezası verildi
Anadolu Ajansı / Hasan Esen - Haberler | Güncel

İngiltere'de bir polis memuru, Neo-Nazi terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle 4 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere'de bir polis memuru, Neo-Nazi terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle 4 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yasaklı Ulusal Eylem adlı aşırı sağcı Neo-Nazi terör örgütü üyesi olmakla suçlanan 22 yaşındaki polis memuru Benjamin Hannam, karar için hakim karşına çıktı.

Başkent Londra'daki Old Bailey Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Londra Polis Teşkilatında görev yapan Benjamin Hannam'a aşırı sağcı terör örgütünün üyesi olduğu gerekçesiyle 4 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Hannam, polislik başvurusunda yalan söylemek ve teröristlerin işine yarayacak belgeleri bulundurmaktan da suçlu bulundu. Bunların bıçaklı saldırılarla mücadele rehberi ve 2011'de Norveç'te 77 kişiyi öldüren terörist Anders Behring Breivik tarafından yazılmış bir kılavuz olduğu bildirildi.

Alınan kararla, Benjamin Hannam, bir terör suçundan hapis cezası alan ilk İngiliz polis oldu.

Hakim Anthony Leonard, bu kapsamdaki suçlara ancak hapis cezası verilebileceğini ifade etti.

Polis memurunun elindeki anti-semitik materyalin "korkunç ve derinden rahatsız" edici olduğuna da dikkati çeken Leonard, Benjamin Hannam'ın polisin ve halkın güvenini kötüye kullandığını ve İngilizlerin emniyet mensuplarına güvenini zedelediğini kaydetti.

Ulusal Eylem adlı aşırı sağcı grup, Aralık 2016'da terör örgütü ilan edilerek yasaklanmış, ancak Benjamin Hannam'ın örgütle bağını sürdürdüğü ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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