İngiltere'de inşaat sektörü son 4 ayın en hızlı büyümesini kaydetti - Haberler Ekonomi
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İngiltere'de inşaat sektörü son 4 ayın en hızlı büyümesini kaydetti

AA / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi
İngiltere'de inşaat sektörü son 4 ayın en hızlı büyümesini kaydetti

İngiltere'de inşaat sektörü, kasımda son 4 ayın en hızlı büyümesini kaydetti.

İngiltere'de inşaat sektörü, kasımda son 4 ayın en hızlı büyümesini kaydetti.

IHS Markit/CIPS tarafından yayımlanan inşaat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), geçen ay 55,5 seviyesine yükseldi. Ülkede ekimde 54,6 olan inşaat sektörü PMI verisi, kasımda son 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Öncü veri olarak kabul edilen PMI verilerinde, 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, 50 seviyesinin altı ise daralma olarak kabul ediliyor.

IHS Markit/CIPS'ten yapılan açıklamada, inşaat sektöründe yaz aylarından bu yana yaşanan tedarik sorununa ilişkin en kötü dönemin geride kalmış olabileceği belirtildi.

İngiltere'de fiyat artışlarının inşaat sektörünü de etkilediği aktarılan açıklamada, inşaat şirketlerinin yüzde 72'sinin inşaat malzemelerinde maliyet artışları olduğu bilgisini paylaştığı kaydedildi.

AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi Haberleri

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