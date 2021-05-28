İngiltere'de Filistin yanlıları ülkedeki İsrailli SİHA fabrikalarının kapatılması çağrısında bulundu
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İngiltere'de Filistin yanlıları ülkedeki İsrailli SİHA fabrikalarının kapatılması çağrısında bulundu

İngiltere'de Filistin yanlıları ülkedeki İsrailli SİHA fabrikalarının kapatılması çağrısında bulundu
Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Güncel

İngiltere'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösteren Filistin yanlıları, ülkede İsrail'e ait SİHA fabrikasının kapatılması çağrısı yaptı.

İngiltere'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösteren Filistin yanlıları, ülkede İsrail'e ait SİHA fabrikasının kapatılması çağrısı yaptı.

"Uluslararası Anti-Siyonist Yahudi Ağı" ve "Palestine Action" adlı eylem grubunun üyeleri İsrailli savunma şirketi Elbit Systems'in başkent Londra'daki Holborn semtinde bulunan bürosunun önünde bir araya geldi.

"Elbit'i kapatın", "İsrail savaş suçlusu" yazılı pankartlar ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Terörist İsrail" ve "Özgür Filistin" sloganları attı.

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik saldırılarını da kınayan grubun üyeleri, Elbit Systems'in İngiltere'deki SİHA fabrikalarının kapatılması çağrısında bulundu.

Filistin yanlıları SİHA üretimini durdurmuştu

Palestine Action grubunun üyeleri şirketin 19 Mayıs'ta Leicester kentindeki fabrikasında eylem başlatmış, burada SİHA üretiminin durmasına neden olmuştu.

Tesiste Gazze'de kullanılan Hermes adlı SİHA'ların üretildiğini belirten eylemciler, işgalle "olabildiğince işleri aksatmayı" amaçladıklarını belirtmişti.

Grubun Twitter hesabından, tesisin içinden çekildiği belirtilen ve SİHA parçaları olduğu kaydedilen fotoğraflar yayımlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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