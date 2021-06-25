İngiltere'de bir haftada 35 bin 204 Delta mutasyonu tespit edildi
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İngiltere'de bir haftada 35 bin 204 Delta mutasyonu tespit edildi

İngiltere'de bir haftada 35 bin 204 Delta mutasyonu tespit edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'de son bir hafta içinde 35 bin 204 yeni Delta mutasyonu tespit edildiği, Kayıtlara geçen yeni vakaların yüzde 96'sını Delta mutasyonunun oluşturduğu bildirildi.

İngiltere'de son bir hafta içinde 35 bin 204 yeni Delta mutasyonu tespit edildiği, Kayıtlara geçen yeni vakaların yüzde 96'sını Delta mutasyonunun oluşturduğu bildirildi.

İngiltere Halk Sağlığı (PHE), son bir hafta içinde ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Covid-19'un Delta mutasyonu ait 35 bin 204 vakanın tespit edildiğini açıkladı. Yetkililer, Delta mutasyondan kaynaklanan vakaların bir haftada yüzde 46 arttığını belirterek vaka sayısının toplamda 111 bin 157'ye ulaştığını söyledi. İngiltere'de, Hindistan'da ortaya çıkan Delta mutasyonunun ağırlıklı olarak ülkenin Kuzey batı bölümlerinde görüldüğü bilinirken, hükümet Greater Manchester, Birmingham, Cheshire, Lancashire ve Merseyside bölgelerinde bulunan şehirlerde mutasyonun hızla yayıldığını belirtti.

Öte yandan, İngiltere Halk Sağlığı Delta mutasyonuyla ilgili yaptığı açıklamada iki doz aşı olmanın enfeksiyon riskine karşı koruma sağlamada hala etkili olduğunu ifade etti.

6 VAKADA LAMBDA ADLI YENİ BİR MUTASYON BELİRLENDİ

İngiltere Halk Sağlığı, yeni kaydedilen vakaların yüzde 96'sının Delta mutasyonundan kaynaklandığını belirtirken, 23 Şubat ile 7 Haziran arasında tespit edilen 6 vakada Lambda adlı yeni bir mutasyon belirlediğini ve bunlardan 5'inin yurtdışından geldiğini bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) daha önce Lambda mutasyonunun Latin Amerika'da tespit edildiğini açıklamıştı.

GÜNLÜK VAKA SAYILARI 15 BİNİN ÜZERİNDE SEYREDİYOR

İngiltere'de Covid-19 salgınında günlük vaka sayıları son 2 gündür yeniden 15 binin üzerinde seyrediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre, son 24 saat içinde 16 bin 703 vakanın kaydedildiği, toplam vaka sayısının ise 4 milyon 684 bin 572'ye yükseldiği belirtildi.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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