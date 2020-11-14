İngiltere'de 2030'da benzinli ve dizel araçlar yasaklanacak
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İngiltere'de 2030'da benzinli ve dizel araçlar yasaklanacak

14.11.2020 22:46 | Son Güncelleme: 14.11.2020 22:51
İngiltere'de 2030'da benzinli ve dizel araçlar yasaklanacak

İngiltere'de 2030'dan itibaren benzinli ve dizel otomobil satışının yasaklanacağı duyuruldu.

İngiltere'de 2030'dan itibaren benzinli ve dizel otomobil satışının yasaklanacağı duyuruldu.

İngiltere hükümeti, düşük karbonlu enerji kullanımını artırma planlarını hızlandırarak, 10 yıl içinde benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklayacağını açıkladı. Financial Times gazetesinin haberine göre, 2030 yılından itibaren İngiltere'de yeni üretim dizel ve benzin ile çalışan otomobillerin yasaklanacağı belirtilirken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın önümüzdeki hafta içinde düşük karbonlu ekonomiye geçme vizyonu hakkında konuşma yapacağı ifade edildi.

Johnson'ın İngiltere'deki geniş kapsamlı enerji incelemesinin bir parçası olarak elektrikli otomobil pazarını destekleme önlemleri alacağı belirtilirken, hükümetin daha geniş çevreci girişimler fonunun yaklaşık 500 milyon sterlin olması bekleniyor. İngiltere hükümetinin gelecek yıldan itibaren kullanıma açacağı düşünülen fon, otoyol servis istasyonları gibi tesislerde çok daha fazla sayıda hızlı şarj noktası kurabilmesine ve yeni şebeke bağlantılarının finanse edilmesine yardımcı olacak.

Başbakan Johnson, geçtiğimiz Şubat ayında yeni benzinli ve dizel otomobillerin satılmasına yönelik planlanan yasağın 2040'tan 2035'e getirileceğini duyurmuş, Birleşik Krallık'taki elektrikli otomobil pazarını daha hızlı bir şekilde yükseltmek amacıyla tarihi 2030'a çekileceğini belirtmişti.

Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneğinin rakamlarına göre, İngiltere'de elektrikli otomobil satışları güçlü bir şekilde artarken, geçen ay Birleşik Krallık'ta satın alınan tüm yeni araçların yalnızca yüzde 7'sini elektrikli otomobillerden oluştuğu belirtildi.

OTOMOBİL SEKTÖRÜNDEN HİBRİT TEKNOLOJİSİ ÖNERİSİ

İngiltere'de otomobil sektörü, elektrikli sistem ile geleneksel motorların bir arada kullanıldığı hibrit otomobillerin kullanımının yaygınlaştırılmasını ve hibrit araçların elektrikli otomobillere geçiş süreci olarak kullanılmasını talep ediyor. İngiltere'de satılan her dört otomobilden birinin bir çeşit hibrit teknolojisi içerdiği belirten sektör, hibrit otomobillerin geleneksel benzinli ve dizel modellere göre daha sonraki bir tarihte aşamalı olarak kaldırılması önerisinden bulundu. Sektör, bu yöntemin çoğu tüketiciyi elektrikli araç teknolojisiyle tanıştırmanın bir yolu olduğunu iddia etti.

Birleşik Krallık'ta iki tesisi bulunan Toyota ise hibrit modellerin yasaklanmasının İngiltere'de gelecekteki yatırımları tehlikeye atacağı konusunda uyardı.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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