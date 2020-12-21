İngiliz sürücünün çarptığı polis ağır yaralandı
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İngiliz sürücünün çarptığı polis ağır yaralandı

21.12.2020 18:19 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:24
İngiliz sürücünün çarptığı polis ağır yaralandı

Muğla'da yol kontrolü yapan trafik polisini İngiliz sürücü çarptı.

Muğla'da yol kontrolü yapan trafik polisini İngiliz sürücü çarptı. Polis Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Gökova Kavşağı-Marmaris arasında Akçapınar mevkiinde yol kontrolü yapan Ercarn Say, yol kenarında ağaç kesimi nedeniyle kontrollü geçişi sağlamak için görev yapıyordu. Trafik akışını sağlayan polis Ercan Say'a İngiliz vatandaşı Deren John Lam'ın kullandığı otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan Polis memuru Ercan Say, 112 ambulansı ile Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ameliyata alınan polis memurunun durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, İngiliz sürücü gözaltına alındı. - MUĞLA

İngiliz sürücünün çarptığı polis ağır yaralandı
İngiliz sürücünün çarptığı polis ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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