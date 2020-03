İngiliz basını: Özgürlüğün sonu The Daily Telegraph "Özgürlüğün sonu", The Guardian, "Başbakan: Evde kalın, bu ulusal bir acil durum", The Daily Mail "Tecrit", The Times "Evde kalmalısınız" manşetiyle çıktı.

The Daily Telegraph "Özgürlüğün sonu", The Guardian, "Başbakan: Evde kalın, bu ulusal bir acil durum", The Daily Mail "Tecrit", The Times "Evde kalmalısınız" manşetiyle çıktı. Kaynak: Dunya.com