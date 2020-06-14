ING'den genç yeteneklere uluslararası kariyer fırsatı ING Türkiye'nin geleceğin liderlerini yetiştirmek amacıyla düzenlediği Global Yetenek Programı'nın online değerlendirme aşamalarını geçen adaylar Practica Kampı'na katıldı.

ING Türkiye'nin geleceğin liderlerini yetiştirmek amacıyla düzenlediği Global Yetenek Programı'nın online değerlendirme aşamalarını geçen adaylar Practica Kampı'na katıldı.

ING Türkiye'nin geleceğin liderlerini yetiştirmek amacıyla düzenlediği Global Yetenek Programı'nın (International Talent Program/ ITP) online değerlendirme aşamalarını geçen adaylar Practica Kampı'na katıldı. Bu yıl dijital ortamda düzenlenen etkinlikte, adaylar ING'yi ve iş kollarını yakından tanıma imkanı buldu. Verilen bilgiye göre, kampta seçtikleri iş kollarına göre vaka analizi gruplarına dahil olan genç yetenekler arasından programı başarıyla tamamlayanlar, bankanın bünyesinde farklı görevlerde işe başlayacak ve yurt dışında eğitimlere katılıp deneyim kazanma fırsatı yakalayacak. Program, bankanın faaliyet gösterdiği ülkelerden 13'ünde uygulanıyor.Bu yıl 3 bine yakın adayın başvurduğu ITP'nin online değerlendirme aşamalarını geçmeyi başaran 128 genç yetenek, Practica Kampı'na katılarak kariyer hedeflerine bir adım daha yaklaştı.

Adaylar çalışmak istedikleri iş kolunu Practica Kampı'nda seçti

Verilen bilgiye göre, 4 yıllık örgün eğitim veren üniversitelerden son 2 yıl içinde mezun olan genç yeteneklerle bankanın Türkiye yöneticileri ve çalışanlarının bir araya gelip kurumu ve birbirlerini yakından tanıdıkları Practica Kampı, bu yıl dijitalleşme stratejisine uygun bir biçimde dijital ortamda yapıldı. 13 Haziran tarihinde düzenlenen etkinlikte, genç yetenekler banka yöneticilerinin düzenlediği webinar'lara katıldı, chat odalarında yöneticiler ve çalışanlarla bire bir sohbet etme imkanı buldu. Banka tarafından sisteme yüklenen sunumları inceleyip iş kollarını yakından tanıma fırsatı bulan gençler, gün sonunda düzenlenen konser ile de keyifli anlar yaşadı. Kampta tanıtılan 'Kurumsal Bankacılık', 'Bireysel Bankacılık', 'Risk', 'Finans', 'Analitik','Operasyon' ve 'İnsan Kaynakları' olmak üzere toplam 7 iş kolu arasından kendilerine en uygun olduğunu düşündükleri bölümü seçen adaylar, bir sonraki aşamada İK ve iş kollarıyla mülakatlara alınacak ve bu son değerlendirmenin ardından bankanın bünyesine katılma imkanı yakalayacak.

"Yetenek programımız iş imkanının ötesinde gençlerin geleceğini şekillendiriyor"

ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Meltem Kalender Öztürk, Global Yetenek Programı'nın bir iş imkanın ötesinde gençlerin geleceğini şekillendiren bir sürecin başlangıcı olduğuna dikkat çekerek, "Program dahilinde her yıl ING Grubu'nun bulunduğu ülkelerden yeni mezunlar seçiliyor.Bu gençler, yurt dışında gerçekleşen eğitim programları, uluslararası geçerliliğe sahip sertifikasyon programları, kısa ve uzun dönem yerel ve global rotasyon fırsatlarını içeren dört yıllık programa dahil olarak kariyerlerine devam ediyor" dedi.

Öztürk, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Bu yıl 13'üncü kez düzenlediğimiz kampımızı, dijitalleşme stratejimize uygun olarak ve gençlerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını önceliklendirerek dijital ortama taşıdık. Düzenlediğimiz canlı yayınlar ve hazırladığımız sunumlar ile adayların her sene olduğu gibi çok verimli bir kamp geçirmesini sağladık. Banka olarak, aramıza katılacak arkadaşlarımızı sabırsızlıkla bekliyor, geleceğin bankacılığı yolunda bizlerle birlikte ilerleyecekleri için mutluluk duyuyoruz". - İSTANBUL

Kaynak: İHA