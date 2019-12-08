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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Aytuğ Ekti, Ali Serkan Emlek, Hüseyin ÇelikBahçeşehir Koleji: Golden Iii 20, Can Altıntığ 2, Mathiang 16, Hardy 19, Johnson 25, Hadi Özdemir 2, Altan Erol, Cevat Alper Özcan 3, Perrantes 9, Doğan ŞenliArel Üniversitesi Büyükçekmece...

08.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:08
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: BJK Akatlar ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Aytuğ Ekti, Ali , Hüseyin Çelik

Bahçeşehir Koleji: Golden Iii 20, 2, Mathiang 16, Hardy 19, Johnson 25, Hadi Özdemir 2, Altan Erol, Cevat Alper Özcan 3, Perrantes 9, Doğan Şenli

Arel Üniversitesi Basketbol: Saffold 7, Andrews 26, Hayes 9, Mert Celep 9, Upshaw 16, Deniz Kılıçlı 12, Cengizhan İvedi 2, Uğur Hortum, Arda Erdoğan

1. Periyot: 23-22

Devre: 44-40

3. Periyot: 66-61

Beş faulle çıkan: 38.58 Upshaw Iii (Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 96-81 yendi.

Kaynak: AA
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