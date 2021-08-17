İnegölspor, Furkan Özyapı'yı kadrosuna kattı

İnegölspor, Gölcükspor'dan orta saha oyuncusu Furkan Özyapı'yı kadrosuna kattı.

İnegölspor, Gölcükspor'dan orta saha oyuncusu Furkan Özyapı'yı kadrosuna kattı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İnegölspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-beyazlı ekip, son olarak Gölcükspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Furkan Özyapı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine; İnegölspor Futbol Şube Sorumlusu Ali Şahin, basın sözcüsü Cihan Bozacılar ve Furkan Özyapı katıldı.

Anlaşmanın iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulunan futbol şube sorumlusu Ali Şahin, "Bugün Gölcükspor'dan gelecek vadeden 1999 doğumlu orta saha oyuncusu Furkan Özyapı ile 2 yıllık anlaşma sağladık. Furkan kardeşimiz geçtiğimiz sezon adından sıkça söz ettirmiş, Süper Lig, 1'inci Lig ve 2'nci Lig takımlarının radarına girmişti. İnşallah önce İnegölspor'umuza, daha sonrada Türk futboluna uzun yıllar hizmet edecek. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.FURKAN ÖZYAPI: FORMAYA LAYIK OLMAYA ÇALIŞACAĞIM

İnegölspor'da sorumluluklarını bildiğini ifade eden Furkan Özyapı, "Büyük bir camiaya geldim. Bunun sorumluluklarını da biliyorum, farkındayım. İnegölspor büyük bir marka, onun için formaya layık olmaya çalışacağım. Hedeflerim var. Öncelikle İnegölspor ile şampiyonluklar yaşamak daha sonrada üst liglere transfer olmak istiyorum. Transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz