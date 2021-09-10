İnegöl'den âfet bölgelerine yardım eli

İnegöl Ticaret Sanayi Odası (İTSO) öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan mobilyalardan oluşan ilk tır, Antalya'daki afetzedelere ulaştırılmak üzere gönderildi.

Geçtiğimiz aylarda ülke genelinde yaşanan afetler sonrası bölgelere yardım için kolları sıvayan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), İnegöl Kaymakamlığı, İnegöl Belediyesi, AFAD, İnegöl Mobilyacılar Odası, İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği, İnegöl Ertuğrulgazi Caddesi Mobilyacıları Derneği ve İnegöl Şoförler Odası işbirliğinde yardım toplamaya devam ediyor. Kampanya dahilinde toplanan mobilyalardan oluşan ilk tır, İTSO bahçesinde gerçekleştirilen törenle bölgedeki afetzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Törene Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, İnegöl Ertuğrulgazi Mobilyacıları Derneği Başkanı Bahadır Bayraktar iştirak etti. Tören esnasında bir konuşma yapan İnegöl Ticaret Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, afet bölgesine gönderilen yardımların devam edeceğini belirterek; "Yangın ve sel bölgelerimizde bulunan vatandaşlarımızın mobilya ihtiyacınınİnegöl tarafından karşılanacağını daha önce şehrimize duyurmuştuk. Bugün ilk tırımızı Antalya bölgesine gönderiyoruz. Yapılan incelemelerden sonra özellikle masa ve sandalye ihtiyacı oluştuğu bilgisine ulaştık. Bu ihtiyacın karşılanmasında ciddi destek veren LETA Sandalye firmasına teşekkür ediyorum. Başta AFAD olmak üzere Kaymakamlık koordinesinde belirtmiş olduğumuz yardımları yardım bölgesine göndermeye başladık. Hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin. Kampanyamıza destek veren tüm firmalarımıza teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte de İnegöl Mobilyası olarak afet bölgelerine olan yardımlarımızı sürdüreceğiz. Yardımların ulaştırılmasının üstelen Kösenler Lojistik firmasına da ayrıca teşekkür ederim" dedi.

İnegöllü hayırseverlere teşekkür eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, "Bugün yardım tırımızı göndermek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bundan sonra da yaraları sarma çalışmalarımız devam ediyor. İnegöl'de bulunan STK'larımızın desteği ile bölgede ihtiyaç olan mobilya ve sandalye ihtiyaçlarını yardımseverlerin katlıları ile bölgeye göndermiş olacağız. Hayırsever firmalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul eylesin" şeklinde konuştu.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ise, İnegöl'ün üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini belirterek; "İnegöl farkını ortaya koydu. İnegöl'ün dinamikleri bir araya gelerek yangın bölgesinde ihtiyaç duyulan mobilya ihtiyacının İnegöl tarafından karşılanacağı sözünü vermişlerdi. Şimdi bu yardımları talep edilen bölgeye peyderpey göndermeye başladık. Esas hayır sahibi olan iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. İnegöl üzerine düşen sorumluluğu her zaman yerine getirmiştir. Bölgede yapılan çalışmalar sonucu ne kadar büyük bir afet olduğu ortaya çıkmıştı. Devletimiz her zaman milletimizin emrindedir. Yaralarımızı elbet saracağız, biz güçlü bir devlet, büyük bir milletiz" ifadelerini kullandı.

Hazırlanan yardım tırı, gerçekleştirilen konuşmaların ardından afetzedelere ulaştırılmak üzere Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'na gönderildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri