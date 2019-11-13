İnegöl'de yetiştirilen fidanlar Asya ülkelerine ihraç ediliyor

13.11.2019 13:24 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:24

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde yetiştirilen 15 milyon fidanın 2,5 milyonu Asya ülkelerine satılıyor.

Cerrah Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fidancılık sektörünün her geçen gün geliştiğini söyledi.

Geçen yıl Türkiye'den 39 milyon dolarlık fidan ihraç edildiğini belirten Bayram, "2010 yılında ihracatımız 2 milyon dolardı. İhracat rakamı bugün eğer 39 milyon dolarlara ulaştıysa, fidancılık sektörünün ivme kazandığını göstermektedir. Türkiye fidancılığını dünya markası yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Bayram, Türkiye'de üretilen fidanların anaç olarak yüzde 50'sinin İnegöl'de yetiştirildiğini ifade etti.

Cerrah Mahallesi'nde yılda ortalama 15 milyon anaç fidan yetiştirildiğini belirten Bayram, "Sezon açıldı, sökümler devam ediyor. Erik, kayısı, şeftali, elma, armut, vişne, badem anacı bizde üretiliyor." diye konuştu.

Ağırlıklı dış pazarlarının Asya ülkeleri olduğunu dile getiren Bayram, "Fidanlarımız Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkmenistan gibi ülkelere gidiyor. Cerrah Mahallesi olarak yıllık 2,5 milyon civarında ihracatımız var. Yani yaklaşık 8 milyon dolar." ifadelerini kullandı.

"Fidanlarımız kaliteli, bakımlı ve verimli"

Mahalle muhtarı Hasan Ayar da Cerrah bölgesinde 55 yıldır fidan yetiştirildiğini söyledi.

Geçen yıla göre üretimin bir miktar azaldığını ama kalitenin yüksek olduğunu belirten Ayar, "Fiyatlarımız Avrupa fiyatlarından düşük, kalite olarak bizim fidanlarımız daha kaliteli, daha bakımlı ve daha verimli." değerlendirmesinde bulundu.

Üreticilerden Rıfat Kutlu, 1989'dan bu yana ihracata yönelik fidan yetiştirdiğini dile getirdi.

Daha önce anaç olarak fidan ürettiğini ancak son yıllarda aşılamaya yöneldiğini söyleyen Kutlu, "Dönem dönem çok güzel yıllar yaşadık ancak piyasanın kötü olduğu yıllar da oldu. Fidancılık güzel ama maliyetlerimiz biraz yüksek." dedi.

Kaynak: AA