İnegöl'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
21.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:25
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Mahmudiye Mahallesi Avarlar Kavşağı'nda ilerleyen Yılmaz Demirel (48) idaresindeki 16 KBM 54 plakalı motosiklet, İsmail Odabaşı'nın kullandığı 16 KHA 29 plakalı panelvan minibüsle çarpıştı.
Kazada yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek