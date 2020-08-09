İnegöl'de art arda iki kez kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde, art arda iki kez kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, art arda iki kez kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ahmet Türkel Çevre Yolu'ndan Ortaköy'e giden Serkan M. idaresindeki 16 KIB 32 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerindeki köprü demirlerine çarptı. Yere düşen ve motosikletini kaldırarak yola devam eden Serkan M, Deydinler Mahallesi'ne seyir halindeyken yine direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletten düşüp yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Serkan M'yi İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaynak: AA