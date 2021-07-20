İnebolu'da bıçakçılarda yoğun mesai

İnebolu ilçesinde bıçak bileme ustaları talebi karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

İnebolu ilçesinde bıçak bileme ustaları talebi karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

Kurban kesecek vatandaşlar, bıçak ve satır gibi aletlerini biletmek için ustaların yolunu tuttu. Bıçak satıcıları ve bileyicileri de tam mesai ile artan talepleri karşılamaya çalışıyor.

İlçede 40 yıldır bileme ustalığı yapan Fethi Çelikel, torunuyla yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

Herkeste tatlı bir telaş olduğunu aktaran Çelikel "Mesai başladı, çok fazla yoğunluk var. Bu aralar kalabalık var, torunla ikimiz yetiştiriyoruz. Sabah erken saatlerde işe başlıyoruz, saat 21.00'da mesai bitiyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Celal Bekiroğlu