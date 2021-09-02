İnce, öğrenci servis fiyatlarını açıkladı
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İnce, öğrenci servis fiyatlarını açıkladı

İnce, öğrenci servis fiyatlarını açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Malatya Minibüsçü ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, öğrenci servisleri fiyatlarını açıkladı.

Malatya Minibüsçü ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, öğrenci servisleri fiyatlarını açıkladı.

Malatya Minibüsçü ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, oda binasında yaptığı basın açıklamasında, 2021 -2022 eğitim-öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi. Malatya ve Elazığ'da servis esnafının hem pandemi hem de deprem nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını hatırlatan İnce, "Covid-19 salgınıyla birlikte Türkiye'mizde olduğu gibi Malatya'mızda yaklaşık 2 yıldır okullarımız kapalı olduğundan dolayı servisçi esnaflarımız Türkiye'de olduğu gibi Malatya'mızda çok büyük mağduriyetler yaşamıştır. Maddi ve manevi olarak Malatya'ya ve Elazığ diğer illerden farklı olmasının sebebi ise 24 Ocak depremle birlikte okulların tatil olması daha sonra ise Covid-19 pandemisi nedeniyle 2 yıldır servisçi esnaflarımız kontak kapatarak işsiz kalmıştır. Devletimiz ve hükümetimizin servisçi esnaflarımıza vermiş olduğu bir çok destekler olmuştur. Okulların açılmasıyla birlikte esnaflarımız gerek kredi borçlarını araçlarla ilgili borçlarını ve Bağ Kur borçlarını ödeyemediler. Bizlerin devletimizden talebimiz ve isteğimiz Bağ Kur borçlarını faizsiz olarak ertelenmesini oda olarak talebimizdir" İfadelerini kullandı.

İnce, "Velilerimiz öğrencilerimiz ve servisçi esnaflarımız okulların açılmasını bekliyor. Covid-19 salgını nedeniyle servis araçlarımızla tüm önlemlerimiz alarak servise başlayacaklar. Araçlarımızın dezenfekte ve servis araçlarının temizliği, hostes eğitimlerimiz şoförlerinin eğitimi verilerek 2021-2022 eğitim yılına tüm hazırlıklarımız yapıyoruz. Velilerimiz çocukların ı servislere güven içinde çocuklarını verebilirler. Özellikle servis şoförlerine ve rehber hosteslerimize personellerimiz eğer aşı olmamışlarsa aşı olmaya davet ediyorum. Aşı olamayan şoförler ve hosteslerimize kesinlikle çalışmasına izin verilmeyecektir. veya haftada iki gün test yaptırma zorunlu hale gelmiştir" şeklinde konuştu.

İnce, 2021-2022 eğitim öğretim yılında servis fiyatlarını şöyle açıkladı: "Anaokulu ve ilköğretim öğrencileri ile lise ve dengi okullar 10 kilometreden 20 kilometreye kadar olan mesafelerde 260 TL.

Lise ve denge okullarda ise 5 kilometreye kadar 260 TL, 5 veya 10 kilometre mesafe 275 TL, 10 ile 20 kilometre mesafe 290 TL olarak belirlenmiştir." - MALATYA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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