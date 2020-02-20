IMF'den "koronavirüs" değerlendirmesi
Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle orta vadede kürsel ekonomik büyümenin tarihi ortalamaların altında kalacağının öngörüldüğünü ve ekonomik görünüm üzerindeki aşağı yönlü risklerin hakim olmaya devam ettiğini bildirdi.
20.02.2020 09:31 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:31
Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle orta vadede kürsel ekonomik büyümenin tarihi ortalamaların altında kalacağının öngörüldüğünü ve ekonomik görünüm üzerindeki aşağı yönlü risklerin hakim olmaya devam ettiğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com