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IMF'den "koronavirüs" değerlendirmesi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle orta vadede kürsel ekonomik büyümenin tarihi ortalamaların altında kalacağının öngörüldüğünü ve ekonomik görünüm üzerindeki aşağı yönlü risklerin hakim olmaya devam ettiğini bildirdi.

20.02.2020 09:31 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:31
IMF'den

(IMF), Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle orta vadede kürsel ekonomik büyümenin tarihi ortalamaların altında kalacağının öngörüldüğünü ve ekonomik görünüm üzerindeki aşağı yönlü risklerin hakim olmaya devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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