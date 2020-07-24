İmamoğlu ve Soyer'den babasını kaybeden Taşdelen'e taziye ziyareti
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İmamoğlu ve Soyer'den babasını kaybeden Taşdelen'e taziye ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, babası Doğan Taşdelen'in hayatını kaybetmesinden dolayı Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e taziye ziyaretinde bulundu.

İmamoğlu ve Soyer'den babasını kaybeden Taşdelen'e taziye ziyareti
24.07.2020 13:55 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:30

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, babası Doğan Taşdelen'in hayatını kaybetmesinden dolayı Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e taziye ziyaretinde bulundu.

Çankaya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu ve Soyer, ayrı ayrı Çankaya Belediyesine gelerek Taşdelen'e başsağlığı diledi.

İmamoğlu, Taşdelen'e Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğindeki kurtuluş mücadelesini anlatan "Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk" eserini hediye etti.

Taşdelen de İmamoğlu'na Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı anısına hazırlanan ve üzerinde kalpaklı Atatürk resmi bulunan Ankara taşı takdim etti.

Öte yandan, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ile Tunceli'nin Hozat, Ovacık, Nazimiye, Pülümür ve Pertek belediye başkanları Taşdelen'e taziye ziyaretinde bulundu.

Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve yönetim kurulu üyeleri de Taşdelen'e taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.

Kaynak: AA

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