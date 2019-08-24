İmamoğlu: Seneye inşallah ben de bir gece size katılırım

24.08.2019 12:10

İzcilerle tanışan ve kamp alanlarını gezen İmamoğlu, 11 farklı ülkeden gelen katılımcılarla keyifli sohbetler gerçekleştirdi. İmamoğlu, kamp ateşi etrafında toplanan izcilere yaptığı konuşmada, "Farklı dillerden, farklı inançlardan 11 ülke. Belki yarınlarda 40 -50 ülke gelir. Bir arada olacaksınız. Dünyayı tanımanızı çok isterim. Barış içerisinde ve gerçekten en başta şehrini, ülkesini, doğasını seven; kendini, yaşadığı bütün ortamlara karşı sorumlu hisseden insanlar olmanızı istiyorum. Seneye başka bir kampta, inşallah ben de sizlere bir gece de olsa katılır, o heyecanı hissederim" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beykoz Kanuni Kent Ormanı'nda düzenlenen "Uluslararası İzci Kampı"nı dün akşam ziyaret etti. Ortanca oğlu Semih'in de eşlik ettiği İmamoğlu, kamp girişinde bando takımı tarafından karşılandı. Ceketini çıkarıp, izci yeleği giyen ve fular takan İmamoğlu, bando takımına izci selamı ile karşılık verdi. Yoğun ilgiyle karşılanan İmamoğlu, tanıştığı izcilerle sohbet edip, fotoğraf çektirdi. Kamp görevlileri, İmamoğlu'na alanı tanıtıp obaları gezdirdi. İmamoğlu, yabancı ülkelerden gelen izcilerle İngilizce sohbetler gerçekleştirdi. Ülke stantlarını da dolaşan İmamoğlu'na Filistinli katılımcı tarafından yöresel puşu hediye edildi. Etkinlik alanlarını da inceleyen İmamoğlu, görevlilerden kısa bir eğitim aldıktan sonra 2 el ok atışı gerçekleştirdi. Bu sırada renkli anlar yaşandı.

İZCİ ATEŞİ ÖNÜNDE KONUŞMA

Kamp alanındaki incelemelerini tamamlayan İmamoğlu, yakılan izci ateşinin etrafında toplanan katılımcılarla birlikte bağdaş kurup, oturdu. Ardından konuşmasını yapan İmamoğlu, kampta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kendisinin de küçük yaşlarda 3 kez izci kamplarına katıldığını belirten İmamoğlu, "Gecesi gündüzü ile yatağını derli toplu yapmasıyla, ondan sonra yemeğin hazırlanmasından, bulaşıkların yıkanmasına kadar her şeyi öğrenme adına hayatın bir adımı aslında. Dolayısıyla izcilik çok özgün bir felsefe. Dünyanın bütün çocukları izciliği seviyor. Dili, dini, ırkı ne olursa olsun, dünyanın her yerinde izcilik ortak bir felsefeye hizmet ediyor. Doğayı, hayatı sevmek, insanı sevmek, birbirini sevmek, insan olduğu için sevmek... Hayatın zor anlarında birbirine tutunabilmek. Bütünüyle izcilik felsefesi böyle bir şey" diye konuştu.

"BURASI HAYATIN PROVASI"

"Burada öğrendiklerinizi, arkadaşlıklarınızı, takım olmayı, bir oba şeklinde bir bütün sorunların üstesinden gelmeyi, hayatınız boyunca unutmayacaksınız" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"İnanın burada yaşadığınız, hayatın büyük bir provasıdır. Burada yaşadığınız küçük şeyler, yarın meslek edindiğinizde, öğretmen olduğunuzda, mühendis, mimar olduğunuzda ya da belediye başkanı olduğunuzda, hayatınızın yaşadığınız o küçük anıların biraz daha büyüğü. O bakımdan, güçlü olmanızın ne kadar değerli olduğunu, karakterli kişiliğe kavuşmanızın ne kadar değerli olduğunu hissedeceksiniz. Bu izcilik kampının yapılmasını sağlayan, geçmişte kimin emeği geçmişse, hepsine teşekkür ediyorum. Umarım bu tür yerlerin sayısı artar, bu kamplara katılan çocuklarımızın sayısı artar. Evrensel dünya değerlerimiz üzerinden birbirimizi tanımaya fırsat buluruz."

"ÜLKESİNİ VE DOĞAYI SEVEN

İNSANLAR OLMANIZI İSTİYORUM"

Kampta 11 faklı ülkeden katılımcıların olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Farklı dillerden, farklı inançlardan 11 ülke. Belki yarınlarda 40 -50 ülke gelir. Bir arada olacaksınız. Dünyayı tanımanızı çok isterim. Barış içerisinde ve gerçekten en başta şehrini, ülkesini, doğasını seven kendini, yaşadığı bütün ortamlara karşı sorumlu hisseden insanlar olmanızı istiyorum. Seneye başka bir kampta, inşallah ben de sizlere bir gece de olsa katılırım. Ben de o heyecanı hissederim. Sizi çok seviyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Hepinizi kucaklıyorum" şeklinde konuştu.

Uluslararası İzcilik Kampı, 2004'den bu yana her yıl Beykoz Kanuni Kent Ormanı'nda, İBB ve Türkiye İzcilik Federasyonu iş birliğinde düzenleniyor. 1 Temmuz'da başlayan kamp, 8 Eylül'de sona erecek. Yaz İzci Kampı'nda katılımcılar; temel ve ileri seviye izcilik, kişisel gelişim, hafıza teknikleri, telsiz ve haberleşme, ilkyardım, trafik, çevre ve orman, itfaiye-yangın, resim, müzik, tiyatro, yüzme, bisiklet, binicilik, pentatlon, badminton, tırmanma duvarı, hayvan bakımı, Eebru, model uçak yapımı ve paintball gibi birçok konuda eğitim alıp, çeşitli aktivitelere katılıyorlar.

Kaynak: Bültenler