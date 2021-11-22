İmamoğlu'nun "Kış saati uygulaması tasarrufa yol açmadı" sözlerine Bakan Dönmez'den rakamlı yanıt

Türkiye'de kış mevsiminin gelmesiyle birlikte çok sayıda öğrenci ve veli karanlıkta okula gidip gelmeleri nedeniyle sabit saat uygulamasından şikayetçi olurken, vatandaşlar sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla tepkilerini dile getiriyor.

"HİÇBİR TASARRUFA YOL AÇMADI"

Konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım da geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gelmişti. Sabit saat uygulamasından bir an önce vazgeçilerek yaz/kış saatine geçilmesi gerektiğine vurgu yapan İmamoğlu, "Hiçbir tasarrufa yol açmadığı gibi vatandaşların güne karanlıkta başlamalarına, çocukların okula karanlıkta gitmesine, milli maçları izlemek için bile gece yarılarına kadar beklemek gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

"GÖRDÜM Kİ HERKES ŞİKAYETÇİ"

İmamoğlu, daha sonra yeni bir paylaşımda daha bulunup "Gördüm ki sabit saat uygulamasından herkes şikayetçi. Konuyu takip edecek, gündemde tutmak için çaba sarf edeceğim. Hep beraber, desteklerinizle bu garabeti değiştireceğimize inanıyorum. Kimse, milletten güçlü değildir" dedi.

BAKAN'DAN YANIT: KIŞ SAATİ DÖNEMİNDE 6.82 MİLYAR KİLOVATSAAT TASARRUF ETTİK

İBB Başkanı'nın bu paylaşımlarının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Dönmez, "Kış saati uygulamasına başladığımız 2016'dan beri toplam elektrik tasarrufu 6,82 milyar kilovatsaat oldu. Bu tasarrufun parasal karşılığı ise yaklaşık 6 milyar lira" ifadelerini kullandı.

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