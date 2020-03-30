İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 146 numaralı otobüs hattında kaydedilen ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlemlenen fotoğrafla ilgili olarak, "Geçen hafta aynı gün aynı saatte aynı otobüse 1 kişi binmiş. Bu hafta 71 kişi binmiş. Eğer siyaset buysa lanet olsun siyasete" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 146 numaralı Boğazköy-Bakırköy otobüs hattında, 29 Mart Pazar sabahı saat 06.30 civarında kaydedilen görüntülerle ilgili konuştu. Geçtiğimiz hafta aynı gün aynı saatte otobüse binen 1 yolcu olduğunu ifade eden İmamoğlu, dünkü görüntülerde 71 kişinin olduğunu belirterek işin içinde bir kasıt olduğunu söyledi. İmamoğlu, "Görüntüleri izlerken kanım dondu, eğer siyaset buysa lanet olsun siyasete" dedi. İBB Başkanı İmamoğlu, Fox TV ekranlarında İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu. Burada gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan İmamoğlu,