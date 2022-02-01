İMAMOĞLU: GENEL BAŞKANIM BENİM HANGİ YEMEĞİ YEDİĞİMİ NİYE TAKİP ETSİN

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Genel başkanım o kadar yoğun ki benim hangi yemeği yediğimi niye takip etsin" dedi.

Ekrem İmamoğlu, E-5 Göztepe Köprülüğü Kavşağı altındaki dere ıslahını yerinden inceledi. İmamoğlu incelemesinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

'MOBESE İLE İLGİLİ HALA AÇIKLAMA YAPILMADI"

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u esir alan kar yağışı sırasında İngiliz Büyükelçisi ile yediği yemekten CHP Genel Başkanı'nın haberinin olup olmadığına ilişkin soruya, "Genel başkanım o kadar yoğun ki benim hangi yemeği yediğimi niye takip etsin. Genel başkanımızın işi başından aşkın, bizim işimiz başımızdan aşkın. Bu, sürecin biraz magazinsel tarafı bu. Ama esas ciddi tarafı MOBESE meselesidir. Kişisel hayata müdahale meselesidir. Kişisel hayata müdahale edenlerin hala bir açıklama yapmaması meselesidir. Niçin gidip İstanbul Valisi'ne bu konuda niye adım atmadınız diye sormuyorsunuz? Kişisel hayata müdahale edenlerin hala bir açıklama yapmaması meselesidir. MOBESE'nin nasıl kullanıldığı belli hukukta. Suçlu tespiti için kullanılır. ve onun dışında hiçbir şekilde kullanılamaz, servis edilemez. O kameranın başında kim oturuyordu, Emniyet müdürü bunun için bu işin içinde mi, İstanbul Valisi bu işin içinde mi? Haberdar değillerse cevabını versinleröifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZİN PARASINI YİYENLERDEN HESAP SORULACAK"

Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya'nın İBB'den eğitimi için burs aldığı iddialarıyla ilgili soru üzerine ise, "Hanımefendi'nin yaşını tam bilmiyorum ama burada onunla aynı dönemde okumuş birçok insan olabilir. Aklınızdan şu geçmez mi; 'Benim de haberim olsaydı 100 bin dolar hemen gider başvururdum' diye aklınızdan geçmez miydi. Milletimizin bu anlamdaki parasını yiyenlerden hesap sorulacak" şeklinde konuştu.

"ALLAH AKIL VERSİN DEMEYE DEVAM EDECEĞİM"

İçişleri Bakanlığı tarafından İBB'ye yönelik başlatılan teftişteki son duruma ilişkin ise İmamoğlu, "Teftiş edilmek kadar doğal bir süreç yoktur. Bunun aklı vardır, bunun hukuku vardır. Bu akılsız ve hukuksuz bir süreç. Biri bağırdı, haykırdı, çağırdı diye bir uygulama başlatıldı. Nereye bakarsanız bakın kardeşim. Allah bu şekilde devam eden siyasilere akıl versin diye devam ediyorum duam tutmadı ama Allah akıl versin demeye devam edeceğim " diye konuştu.

"HER VATANDAŞIMIZ KENDİ TÜRKÜSÜNÜ SÖYLER"

Sosyal medyada İstiklal Caddesi üzerinde müzik yapan kişilerin engellendiğine yönelik iddialarla ilgili soru üzerine İmamoğlu, "Bu ülkede yaşayan her vatandaşımız kendi türküsünü de söyler, şiirini de okur. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama var, böyle bir kastın olmadığı belirtilmiş. Ben bu açıklamayı muhatap alıyorum. Kişisel hatalar varsa da soruşturmalar açılır. 21.yüzyıldayız" şeklinde konuştu.