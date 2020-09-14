İmamoğlu, AK Parti grubunun oy çokluğu ile kabul ettiği 5 dosyayı veto etti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti grubunun oy çokluğu ile kabul ettiği 5 dosyayı veto etti. Veto edilen dosyalar arasında 25 yıllığına Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilen Sütlüce'deki park da var.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi AK Parti grubunun oy çokluğu ile kabul ettiği 5 dosyayı veto etti. Anka'nın haberine göre, İmamoğlu'nun bir kez daha görüşülmek üzere İBB Meclisi'ne geri gönderdiği dosyalar İBB Meclisi'nin eylül ayı toplantılarının gündemine alındı.

MEB'E TAHSİS EDİLEN SÜTLÜCE'DEKİ PARK VETO EDİLDİ

Veto edilen dosyalar arasında 25 yıllığına Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) tahsis edilen Sütlüce'deki park da var. Veto edilen diğer dosyaların içerisinde ise Başakşehir Sular Vadisi park alanında bulunan tuvalet, giriş takları, amfi tiyatro, nikah salonu, kadın aktive merkezi ve sosyal tesislerinin 10 yıl süre ile Başakşehir Belediyesi'ne tahsis edilmesi de bulunuyor.

İmamoğlu ağustos ayında Sular Vadisi'ni gezerken Başakşehir Belediyesi'ne ait Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER) çalışanları, İmamoğlu'nun geldiğini duyması üzerine bulundukları alanı boşaltmaları ile gündem olmuştu.

BEYOĞLU'NDAKİ TAŞINMAZIN MEB'E TAHSİS EDİLMESİ DE VETO EDİLDİ

Veto edilen diğer bir dosya ise Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti İBB'de bulunan taşınmazın 25 yıllığına Milli Eğitim Bakanlığı'na oy çokluğu ile tahsis edilmesi var.