İmamoğlu, AK Parti grubunun oy çokluğu ile kabul ettiği 5 dosyayı veto etti
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İmamoğlu, AK Parti grubunun oy çokluğu ile kabul ettiği 5 dosyayı veto etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti grubunun oy çokluğu ile kabul ettiği 5 dosyayı veto etti. Veto edilen dosyalar arasında 25 yıllığına Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilen Sütlüce'deki park da var.

14.09.2020 15:35 | Son Güncelleme: 14.09.2020 15:53

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi AK Parti grubunun oy çokluğu ile kabul ettiği 5 dosyayı veto etti. Anka'nın haberine göre, İmamoğlu'nun bir kez daha görüşülmek üzere İBB Meclisi'ne geri gönderdiği dosyalar İBB Meclisi'nin eylül ayı toplantılarının gündemine alındı.

MEB'E TAHSİS EDİLEN SÜTLÜCE'DEKİ PARK VETO EDİLDİ

Veto edilen dosyalar arasında 25 yıllığına Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) tahsis edilen Sütlüce'deki park da var. Veto edilen diğer dosyaların içerisinde ise Başakşehir Sular Vadisi park alanında bulunan tuvalet, giriş takları, amfi tiyatro, nikah salonu, kadın aktive merkezi ve sosyal tesislerinin 10 yıl süre ile Başakşehir Belediyesi'ne tahsis edilmesi de bulunuyor.

İmamoğlu ağustos ayında Sular Vadisi'ni gezerken Başakşehir Belediyesi'ne ait Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER) çalışanları, İmamoğlu'nun geldiğini duyması üzerine bulundukları alanı boşaltmaları ile gündem olmuştu.

BEYOĞLU'NDAKİ TAŞINMAZIN MEB'E TAHSİS EDİLMESİ DE VETO EDİLDİ

Veto edilen diğer bir dosya ise Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti İBB'de bulunan taşınmazın 25 yıllığına Milli Eğitim Bakanlığı'na oy çokluğu ile tahsis edilmesi var.

İmamoğlu, AK Parti grubunun oy çokluğu ile kabul ettiği 5 dosyayı veto etti
Haber Yorumları (14)
YAV HE HE: Ah Ekrem ah . Yine mi şov. Biraz iş yapda yapraklar yerine insanlar alkişlasin seni
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HAKLIII: Palavracı eko yine şov peşinde. Herşey çok güzel olmayınca bizi engelliyorlar yalanına başvuracak. 5 yıl sonra çıkıp biz yapacaktık ama engellediler diyecek bu eko
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ZALIM: Eğitime atılan adımın önüne geçmek ne demek şimdi. Sözde başkanlık sistemini istemiyor ama meclisin kabul ettiğini veto edecek kadar başkan sanıyor kendisini. Bu adam kadar itici bir siyasetçi daha bu ülkeye gelmedi. Allah bilir veto ettiği işlerin rantını kime vermeyi düşünüyor... Git erzurumdda kayak yap kardeşim, sen kim İstanbulu yönetmek kim...
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