İlköğretim Haftası Törenle Kutlandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı kapsamında İlköğretim Haftası programı düzenlendi.

Menteşe Atatürk Anıtı'nda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çelenk sunumunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İlköğretim Haftası mesajı okundu.

Tören programı ise Dumlupınar İlkokulunda düzenlendi. İlköğretim Haftası programı kapsamında öğrenciler ebru sanatı, spor etkinlikleri ile doyasıya eğlendi.

Dumlupınar İlkokulunda düzenlenen programa Muğla Valisi Orhan Tavlı, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve Muğla il protokolü katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ın konuşması ile başlayan tören, 4. sınıf öğrencilerinin 1. sınıfa başlayan öğrencilere çiçek taktim etmesi ile devam etti.

Ardından ilimizde yaşan orman yangını felaketinin anısına okul bahçesine Vali Orhan Tavlı öncülüğünde öğrencilerle fidan dikildi.

İlköğretim Haftası programı halk oyunları gösterisiyle son buldu.

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