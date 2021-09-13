İlköğretim Haftası Törenle Kutlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İlköğretim Haftası Törenle Kutlandı

Habermetre - Haberler | Toplum
İlköğretim Haftası Törenle Kutlandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı kapsamında İlköğretim Haftası programı düzenlendi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı kapsamında İlköğretim Haftası programı düzenlendi.

Menteşe Atatürk Anıtı'nda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çelenk sunumunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İlköğretim Haftası mesajı okundu.

Tören programı ise Dumlupınar İlkokulunda düzenlendi. İlköğretim Haftası programı kapsamında öğrenciler ebru sanatı, spor etkinlikleri ile doyasıya eğlendi.

Dumlupınar İlkokulunda düzenlenen programa Muğla Valisi Orhan Tavlı, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve Muğla il protokolü katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ın konuşması ile başlayan tören, 4. sınıf öğrencilerinin 1. sınıfa başlayan öğrencilere çiçek taktim etmesi ile devam etti.

Ardından ilimizde yaşan orman yangını felaketinin anısına okul bahçesine Vali Orhan Tavlı öncülüğünde öğrencilerle fidan dikildi.

İlköğretim Haftası programı halk oyunları gösterisiyle son buldu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tunç Soyer Süleyman Soylu Mustafa Şentop Uğur İbrahim Altay
Magazin Beren Saat Gökhan Çıra Acun Ilıcalı Mehmet Erdem
Spor Cristiano Ozan Tufan Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İlköğretim Haftası Törenle Kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 16:14:56. #1.17#