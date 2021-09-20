TİM'in 'İlk 1000 İhracatçı Firma-2020' araştırmasında Gaziantep üçüncü sırada yer aldı - Haberler
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TİM'in "İlk 1000 İhracatçı Firma-2020" araştırmasında Gaziantep üçüncü sırada yer aldı

AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
TİM'in

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan "İlk 1000 İhracatçı Firma-2020" araştırmasına göre Gaziantep, 73 firmayla listede en fazla firmaya sahip üçüncü il oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan "İlk 1000 İhracatçı Firma-2020" araştırmasına göre Gaziantep, 73 firmayla listede en fazla firmaya sahip üçüncü il oldu.

Gaziantep Sanayi Odası'ndan (GSO) yapılan açıklamaya göre, GSO Başkanı Adnan Ünverdi, kentin salgının ağır koşullarına rağmen listedeki firma sayısını artırdığını belirtti.???????

Türkiye'nin ilk 1000 İhracatçısı listesinde kentten 2018'de 61, 2019 yılında ise 70 firmanın yer aldığını hatırlatan Ünverdi, 2020 yılında 73 firma ile İstanbul ve İzmir'in ardından Gaziantep'in gelmesinin mutluluk verici olduğunu belirtti.

Gaziantep'in yaptığı ihracat ve kazandırdığı katma değerle ülke ekonomisine büyük destek verdiğini ifade eden Ünverdi, şunları kaydetti:

"Bu süreçte üreten bir şehir olarak hep çıkış yolları aradık. Orta Doğu'da yaşanan siyasi ve jeopolitik krizlere, pandemi de eklenince Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD'ye olan ihracatımızı artırdık. Nitelikli pazarlarla birlikte üretim standartlarımızı da geliştirdik ve nitelikli pazarlardaki iş hacmimiz artarak devam ediyor. Gıdadan tekstile, makineden ayakkabıya Gaziantep markalı ürünleri dünyanın her bölgesinde rahatlıkla görebilirsiniz. Salgın döneminde de koruyucu maske ve tulumlar ile makarna başta olmak üzere diğer temel gıda ürünlerini Gaziantep'ten tüm dünyaya göndererek ve bu zorlu dönemin atlatılmasında kritik rol üstlendik."

Pandemiye rağmen Gaziantep'in rekorlar kırdığına dikkati çeken Ünverdi, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Pandemiye rağmen vites büyüttük ve 2020 yılını 8 milyar dolarlık rekor ihracatla kapattık. 2021 yılı itibarı ile de son açıklanan 8 aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre kent ihracatımızı yüzde 34,4 oranında artırdık ve 6 milyar 418 milyon 855 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Hedefimiz bu yıl 10 milyar dolar ihracat yapmak ve inşallah hedefimize de ulaşacağız.

Gaziantep Sanayi Odası olarak sanayimize yaptığımız teknoloji, kurumsallaşma, verimlilik, doğaya duyarlı üretim gibi yatırımlarla ihracatımızdaki katma değeri ve rekabetçiliği artıracağız. Kamu yatırımlarının da artık şehrimize gelmesini istiyoruz. Savunma sanayi, medikal sanayi çalışmalarımızla kısa ve orta vadede çok büyük atılımlar yapacak ve ihracatta yeni başarılara imza atacağız. Bu başarıya ulaşılmasını sağlayan sanayicilerimize, ihracatçılarımıza, çalışanlarımıza ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Kendileri ile ne kadar gurur duysak azdır."

TİM'in İlk 1000 İhracatçı Firma-2020 araştırmasında Gaziantep üçüncü sırada yer aldı

TİM'in İlk 1000 İhracatçı Firma-2020 araştırmasında Gaziantep üçüncü sırada yer aldı

AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri
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Haber: TİM'in 'İlk 1000 İhracatçı Firma-2020' araştırmasında Gaziantep üçüncü sırada yer aldı - Haberler
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