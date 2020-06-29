Ilısu Barajı enerji üretiminden yıllık 412 milyon dolar katkı sağlayacak Başta Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illeri olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamının kalkınmasına katkı sağlayacak olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda önemli bir eşik daha aşıldı.

YILDA YAKLAŞIK 4 MİLYAR 120 MİLYON KİLOVATSAAT ENERJİ ÜRETECEK DEV PROJEDE 2. ÜNİTE DEVREYE GİRDİ

İlk ünitenin devreye alınmasıyla üretime başlanan barajın 2. ünitesinde de elektrik üretimine başlandı.

Türkiye'nin en büyük elektrik üretimi projelerinden biri olan Ilısu Barajı'nın ilk elektrik üretim ünitesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle iştirak ettiği, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin ise bizzat barajdan katılım sağladığı törenle hizmete alınmıştı.

EKONOMİYE YILLIK 412 MİLYON DOLAR KATKI SAĞLANACAK

1 200 MW kurulu gücü ve yılda üreteceği yaklaşık 4 milyar 120 milyon kWh enerji ile kurulu güç bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban Barajlarından sonra ülkemizin dördüncü büyük barajı konumunda olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nın tüm ünitelerinin devreye girmesiyle sadece enerji üretiminden ekonomiye yıllık 412 milyon dolar katkı sağlanacak. Bu üretim rakamıyla 6 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

2. ÜNİTE DEVREDE

Bu kapsamda kademeli olarak hizmete alınan barajın 400 MW Kurulu güce sahip olan 2. Ünitesi devreye alındı. 3. ve 4. ünitelerin test çalışmaları ise devam ediyor. 3. ünitenin Temmuz ayının ilk yarısında devreye alınması planlanıyor.

18 MİLYAR LİRA YATIRIM BEDELİNE SAHİP

Önyüzü beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde, dolgu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından ise dünyada birinci sırada yer alan baraj, temelden 135 metre yüksekliğe, 24 milyon metreküp dolgu hacmine ve 1.820 metre kret uzunluğuna sahip bulunuyor. Ilısu projesi baraj, yeniden yerleşim, tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve diğer inşaatlar ile beraber yaklaşık 18 milyar liraya mal oldu.

Kaynak: Bültenler