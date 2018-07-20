İlgezdi'den Sağlıkta Şiddet Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanlığı verilerine göre 14 Mayıs 2012 ila 1 Nisan 2018 arasında sağlık çalışanlarına yönelik kayıtlara geçen şiddet vakasının 68 bin 375 olduğunu belirtti.

İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada, Şanlıurfa'da hasta yakınınca darbedilen Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın maruz kaldığı şiddetin, buz dağının görünen kısmı olduğunu belirtti.

Şanlıurfa'daki hasta ve doktor sayılarına değinen İlgezdi, Sağlık Bakanlığı verilerine göre doktor başına bin 610, hemşire başına 932, acil tıp uzmanı başına 56 bin 735 hastanın düştüğünü ifade etti.

İlgezdi, Sağlık Bakanlığına bağlı personel sayısının 405 bin 14 olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye genelindeki devlet hastanelerinde görev yapan doktor başına bin 288 kişi düşerken, şiddet vakalarının en sık görüldüğü acil servislerde görev yapan acil tıp uzmanı başına ise 54 bin 126 hasta düşmektedir." ifadelerini kullandı.

Hekimler başta olmak üzere sağlık çalışanlarının üzerinde ağır sorumluluk olduğunu belirten İlgezdi, sağlık personelinin uzun nöbet saatlerinden kaynaklı sorunlar yaşadığını kaydetti.

68 bin 375 sağlık çalışanı şiddet mağduru oldu

Gamze İlgezdi, yaşanan tüm sorunların sağlıkta şiddet vakalarına neden olduğunu ifade ederek, "Sağlık Bakanlığı verilerine göre 14 Mayıs 2012 ila 1 Nisan 2018 arasında kayıtlara geçen şiddet vakası sayısı 68 bin 375'tir. Kayıt altına alınan vakaların yüzde 30'unda sağlık çalışanlarının fiziki şiddete maruz kaldığı görülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

İlgezdi, 6 yılda 20 bin 706 sağlık çalışanının fiziksel şiddete maruz kaldığını, şiddet vakalarına en çok devlet hastanelerinde rastlanıldığını ifade etti.

Sağlıkta şiddeti önlemek amacıyla devreye sokulan beyaz kod uygulamasına da değinen CHP'li İlgezdi, uygulama verilerine göre, 2017 itibarıyla şiddet vakalarında yüzde 168 oranında artış yaşandığını savundu.

İlgezdi, "Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasası"nın acilen Meclise gelmesi gerektiğini vurgulayarak, 27. dönemde CHP'nin öncelikli görevinin, sağlıkta şiddet sorununu ortadan kaldırmak olduğunu kaydetti.