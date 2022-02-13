Ilgaz Dağı Kayak Merkezi hafta sonu birçok ilden ziyaretçiyi ağırlıyor

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki kayak merkezine, Kastamonu ve Çankırı'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Samsun, Sinop, Bartın, Amasya ve Karabük başta olmak üzere birçok ilden ziyaretçi geliyor.

Kayak merkezine gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, dağın 1850 rakımındaki doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp keyifli vakit geçiriyor.

Hafta sonu nedeniyle yoğunluğun yaşandığı kayak merkezi, ziyaretçilere de eğlenceli kış tatili imkanı sunuyor.

Ziyaretçilerden Hasan Saçan, AA muhabirine, Ilgaz Dağı'na ilk kez geldiğini söyledi.

Ilgaz Dağı'nın doğasını ve pistlerini çok beğendiğini anlatan Saçan, Ilgaz Dağı'nda kayak yapmanın keyifli olduğunu belirtti.

Mustafa Kuzucuoğlu da Ilgaz'ı çok beğendiğini ifade ederek herkesi Ilgaz'a davet etti.