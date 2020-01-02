İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin, "Bizim için küçük üretici sektörün sigortasıdır"

02.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:46

Düve Alım Desteği'nden üreticilerin faydalanabilmesi için 10 günlük süresi bulunduğunu hatırlatan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Bizim için küçük üretici sektörün sigortasıdır" dedi.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Düve Alım Desteği ile ilgili olarak yapılan bilgilendirme toplantısına İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ile birlikte ilçelerin Süt Üreticileri Birliği başkanları ile Oda ve Borsaların temsilcileri katıldı.



Toplantı öncesinde bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "2019 yılında uygulanacak olan tarımsal desteklemelere ilişkin hususları kapsayan 23.10.2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan " 2019 Yılında yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara " dayanılarak hazırlanan " Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği " nin 15. maddesi olan Düve Alım Desteği ( Tebliğ No: 2019/54 ) 20.11.2019 tarihli ve 30954 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. İlgili Karar ve Tebliğ hükümlerinde belirlenen Düve Alım Desteği uygulama esaslarına göre; Düve Alım Desteği Başvuruları 16 Aralık 2019 - 14 Ocak 2020 tarihleri arasında yetiştiricilerden alınacaktır" dedi.



Şahin, "Desteklemeye esas 2019 yılı gebe düve fiyatı 12.500 TL/Baş ve 8-15 aylık boş dişi sığır fiyatı 7.500 TL/Baş, gebe manda fiyatı 10.000 TL/Baş ve 8-15 aylık boş dişi manda fiyatı 6.000 TL/Baş olarak belirlenmiştir" diyerek şu bilgileri verdi:



"Bu fiyatlara göre yapılacak destekleme bedeli ise: Gebe düvede 5.000 TL/Baş, 8-15 aylık boş dişi sığırda 3.000 TL/Baş, gebe mandada 4.000 TL/Baş ve 8-15 aylık boş dişi mandada 2.400 TL/Baş olarak belirlenmiştir. Destek miktarı, düve/manda alım bedelinin %40'ı kadar olup düve/manda başına desteklemeye esas Bakanlıkça belirlenen fiyatın %40' ından fazla olamaz. Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiricinin işletmesinin 1.1.2019 tarihinden önce TÜRKVET' e kayıt edilmiş olması ve işletme kapasitesinin destek talep edilen hayvan sayısı ile uyumlu olması gerekmektedir. Bir işletme kapasitesini 10 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlanabilmektedir. Düveler/ Mandalar düve yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri, Damızlık Manda Yetiştirici Birlikleri ile Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştiraklerinden temin edilmiş olmalıdır. Hayvanlar TÜRKVET' e kayıtlı ve yurt içinden temin edilmiş olmalıdır. 31.12.2019 tarihi itibariyle ilimizdeki başvuru sayısı 18 olup toplamda 143 hayvan için başvuru yapılmıştır. 3 Başvuru Sarıoğlan, 2 Başvuru Talas, 13 Başvuru Kocasinan"



İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin, "Düve alım fiyatlarında Kayseri'deki üreticilerimizin bundan faydalanmasını istiyoruz. Bizim için küçük üretici sektörün sigortasıdır. Biz sektörün sigortasını ayakta tutmaya çalışıyoruz. İlimizdeki üreticilerimizin kalan son 10 günü hızlı bir şekilde değerlendirmesini talep ediyoruz" ifadesinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA