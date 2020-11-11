İkna çalışması sonucu 1 gri kategoride 2 PKK'lı terörist teslim oldu
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İkna çalışması sonucu 1 gri kategoride 2 PKK'lı terörist teslim oldu

11.11.2020 13:59 | Son Güncelleme: 11.11.2020 14:03
İkna çalışması sonucu 1 gri kategoride 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Mardin'de Emniyet Müdürlüğünün ikna çalışmaları sonucu 1'i gri kategoride 2 PKK'lı terörist Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Mardin'de Emniyet Müdürlüğünün ikna çalışmaları sonucu 1'i gri kategoride 2 PKK'lı terörist Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve iltisaklı birimler ile yapılan ortak ikna çalışmaları kapsamında, dün 1'i gri kategoride, 2 PKK'lı teröristin Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim olmasının sağlandığı bildirildi.

2 teröristin işlemlerinin Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ettiği ifade edilen açıklamada, "İlimizde her türlü terör örgütü ile irtibatı/iltisakı olan şahıs/şahısların tespitine, deşifre edilmesine yönelik çalışmalarımız ilgili birimlerimizle koordineli olarak kesintisiz sürdürülmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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