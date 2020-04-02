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İstanbul Üniversitesi, Türk Kızılayı, İstanbul, Ekonomi

İKMİB tarafından 100 bin litre dezenfektanın teslimi yapıldı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) üyesi üretici ve ihracatçı firmalardan sağlanan 100 bin litre dezenfektan, Sağlık Bakanlığı, İstanbul Üniversitesi Çapa Hastanesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve Türk Kızılayı'na...

02.04.2020 11:52 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:52
İKMİB tarafından 100 bin litre dezenfektanın teslimi yapıldı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) üyesi üretici ve ihracatçı firmalardan sağlanan 100 bin litre dezenfektan, Sağlık Bakanlığı, İstanbul Üniversitesi Çapa Hastanesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve Türk Kızılayı'na teslim edildi.

İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) öncülüğünde 61 ihracatçı birliğiyle başlatılan milli ve yerli üretim seferberliği kapsamında 1 milyon adet maske ve 100 bin litre dezenfektan üretilerek kamu hastanelerinin ihtiyacına sunuluyor.

İKMİB tarafından sağlanan 100 bin litre dezenfektan, Sağlık Bakanlığı yanı sıra, İstanbul Üniversitesi Çapa Hastanesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve Türk Kızılayı'na verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, tüm insanlığı tehdit eden ve pek çok yönden yıkıcı sonuçlar doğuran Kovid-19 salgınıyla mücadelede, yaşamın her alanına dokunan kimya sektörünün hayati önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz bu süreçte Türkiye'nin ihracattaki ikinci büyük sektörü olan kimya sektörünün birliği olarak 'önce sağlık' anlayışıyla hareket ederek sorumluluğumuz gereği vatani bir görev daha üstlendik. İlk günden beri, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanlığımız, bakanlıklarımız ile Bilim Kurulumuzun aldığı kararlar ve tedbirler doğrultusunda, hızla sağlık sektörümüzün ihtiyaçlarını karşılamak için TİM'in öncülüğünde yeni bir üretim seferberliği başlattık. Gece gündüz demeden özveriyle çalışan tüm hekimlerimiz ve sağlık personelimiz için dezenfektan ve temizlik malzemeleri başta olmak üzere gerekli olan her türlü kimyasalların tedarikini İKMİB olarak sağlayacağımızı söyledik. Bu kapsamda, 100 bin litre dezenfektan ürününü Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere, İstanbul Üniversitesi Çapa Hastanesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve Türk Kızılayı'na teslim ettik."

"Bu ateşi söndürecek ürünleri ülkemizde kullanmamız çok önemli"

Tüm dünyada yaşanan bu zorlu süreçte İKMİB olarak imkanlarını hastanelerin kimyasal ihtiyaçları doğrultusunda kullanmaya karar verdiklerini aktaran Pelister, ihracatçıların sıkıntılarını anladığını belirtti.

Pelister, "Ama ülkemizde bir ateş varken bu ateşi söndürecek ürünleri ülkemizde kullanmamız çok önemli. Devletimizle tek vücut olarak, resmi makamlarımızın uyarılarını dikkate alıp taleplerini harfiyen yerine getirmemiz gerektiğini bir kez daha belirtmek istiyorum. Bu süreç bittiğinde açıklarımızı kapatmak, ihracatımızı artırmak ve ülkemizin ekonomisinin gelişmesi için daha çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

TİM Başkanı İsmail Gülle'ye üretim seferberliği konusundaki katkılarından dolayı teşekkür ettiklerini aktaran Pelister, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Girişimlerimiz sonucunda, sektörümüzün etil alkol ihtiyacının şeker fabrikalarındaki melastan üretilen biyoetanolün akaryakıtta yüzde 3 oranında kullanımı yerine, dezenfektan ve kolonya üretimine yönlendirilmesi konusunda önemli bir katkımız oldu. Bununla birlikte alkol ithalatındaki gümrükte yaşanan sıkıntıların minimize edilmesi gerekiyor. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan alınan alkol ithalat izin süreçlerinin ve yurt içindeki firmalarımızın şeker fabrikalarından etil alkolün alınması ile ilgili izin süreçlerinin hızlandırılması, dezenfektan üretimin yapılabilmesi için çok önemli. Aylık 2,5 milyon litre dezenfektan üretme kapasitemiz bulunuyor. Bu kapasiteyi de şu an tam olarak kullanmamız gerekiyor. Ham madde ve ambalaj malzemelerinin tedarikinde tüm engellerin kalkması gerekiyor."

Dezenfektan alırken dikkat edilmesi gerekenler

Adil Pelister, piyasada onlarca farklı dezenfektan ve merdiven altı üretim olduğuna dikkati çekerek, dezenfektan ve maske gibi ürünlerin mutlaka güvenilir yerlerden alınması ve "Ürün Takip Sistemi kaydı var mı" diye kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Pelister, "Dezenfektan ürünlerin üzerinde etikette, Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış ruhsatın tarihi ve numarası mutlaka olması gerekiyor. Üretim yeriyle beraber firmanın açık adresinin olması gerekiyor. Tüketiciler dezenfektan şişelerinin üzerinde yazılı bulunan adresleri arayıp kontrol edebilirler. Özellikle ruhsatının sorulması, yani üretim izni olup olmadığının sorulması gerekiyor. El temizleyecek ürünlerde antiseptik olması gerekiyor. Bu ürünler belli bir fiyat politikası üstünden satılmaktadır. Çok ucuz dezenfektan ürünleri tercih edilmemeli. Bazı ucuz ürünler ciltte alerji, dökülme, aşınma ve kızarıklık gibi problemlere de neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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