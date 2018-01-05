İkmib Başkanı Akyüz Açıklaması

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Murat Akyüz, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün ihracatının 2017'de değer bazında yüzde 15,2 artışla 16,1 milyar dolara yükseldiğini ifade ederek, sektörün 2018'e umutla baktığını söyledi.



Akyüz, düzenlediği basın toplantısında, sektörün 2017 performansını değerlendirdi.



Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün ihracatının 2017'de değer bazında yüzde 15,2 artışla 16,1 milyar dolara yükseldiğini ifade eden Akyüz, sektörün 2018'e umutla baktığını söyledi.



Sektörün ihracatının Türkiye'nin çevresinde yaşanan jeopolitik risklere rağmen gelişimini sürdürdüğünü kaydeden Akyüz, şöyle devam etti:



"AB'ye ihracatımız 2017'de yüzde 12,3 artışla 5,8 milyar dolara ulaştı. Yakın ve Orta Doğu Asya ülkelerine ihracatımız yüzde 13,8 artış ile 3,6 milyar dolara ulaşarak ikinci oldu. Diğer Avrupa ülkeleri 2,2 milyar dolar ihracat ve yüzde 18,2 artış ile üçüncü sırada yer aldı. Kuzey Afrika ülkeleri 1,37 milyar dolar ihracat ve yüzde 4,1 azalış ile dördüncü ve diğer Asya ülkeleri 1,24 milyon dolar ihracat ve yüzde 24 artış ile beşinci sırada yer almıştır."



Akyüz, kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatının ülkeler itibarıyla dağılımı incelendiğinde, 917 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ilk, 865 milyon dolar ile Almanya'nın ikinci ve 845 milyon dolar ile Irak'ın üçüncü sırada yer aldığını bildirdi.



"Plastik ham madde ve mamulleri ihracatı en fazla Irak'a yapıldı"



Murat Akyüz, plastik ham madde ve mamulleri sektöründe, geçen yıl 2016'ya göre yüzde 9,7 artışla 5,3 milyar dolar ihracata ulaşıldığını, bu ihracatın 1,14 milyar dolarlık kısmını plastik ham maddelerin, 4,16 milyar dolarlık kısmını da mamul plastiklerin oluşturduğunu söyledi.



Sektör ihracatının yaklaşık yüzde 78'ini mamul plastiklerin oluşturduğunu belirten Akyüz, "Geçen yıl plastik ham madde ve mamulleri sektöründe en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler Irak, Almanya ve İsrail olarak sıralandı. Irak'a yapılan ihracat yüzde 11,42 artarak 415,3 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir." dedi.



Eczacılık ürünleri endüstrisinin 2017'deki ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 11,1 artarak 863,4 milyon dolara ulaştığını kaydeden Akyüz, "Eczacılık ürünleri ihracatında 3 milyar doları görmemiz işten bile değil. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın ecza sektörüne yönelik sabit kur politikası sektörün ihracatını maalesef olumsuz etkiliyor. Para ve finansman sıkıntısı yaşayan ilaç ve medikal firmaları, ihracat için gereken yatırımı maalesef yapamıyor. Bu konuda bir düzenleme bekliyoruz." diye konuştu.



"Zamanla ihracatta dijital para biriminin kullanımı gündeme gelebilir"



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akyüz, uluslararası ticarette dijital para birimlerinin kullanılmasıyla ilgili önerisini 1,5 yıl önce Ekonomi Bakanlığı ile paylaştığını ifade ederek, konuyla ilgili çalışma yapılacağını düşündüğünü söyledi.



Akyüz, "Dünyada öne çıkan gelişmeleri en azından konuşmamız gerekli. Zamanla ihracatta dijital para biriminin kullanımı gündeme gelebilir. Bunun adına Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) TimCoin dersiniz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) TobbCoin dersiniz... İsim zamanla belirlenir ama önemli olan dünyanın benimsediği, geleceği olan konuları tartışmaya başlamış olmamız." ifadelerini kullandı.