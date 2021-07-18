İkinci Mesut Özil, Türkiye'de! Yıldız futbolcunun balmumu heykeli Madame Tussauds İstanbul'da sergilenecek

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan balmumu heykeli, İstanbul'a getirildi. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde balmumu heykeliyle fotoğraf çektiren yıldız futbolcu, "Artık 2. Mesut da Türkiye'ye geldi. İlk Almanya'da görmüştüm, bayağı oluyor. Gurur verici bir şey. Türkiye'de olmasından çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.