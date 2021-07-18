İkinci Mesut Özil, Türkiye'de! Yıldız futbolcunun balmumu heykeli Madame Tussauds İstanbul'da sergilenecek
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İkinci Mesut Özil, Türkiye'de! Yıldız futbolcunun balmumu heykeli Madame Tussauds İstanbul'da sergilenecek

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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan balmumu heykeli, İstanbul'a getirildi. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde balmumu heykeliyle fotoğraf çektiren yıldız futbolcu, "Artık 2. Mesut da Türkiye'ye geldi. İlk Almanya'da görmüştüm, bayağı oluyor. Gurur verici bir şey. Türkiye'de olmasından çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil'in balmumu heykeli Madame Tussauds İstanbul'da sergilenecek. 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde ziyarete açılacak heykelini ziyaret eden Mesut Özil, balmumu heykeliyle fotoğraf çektirdi.

"GURUR VERİCİ BİR ŞEY"

Mesut Özil'in Real Madrid'de oynadığı dönemde yapılan balmumu heykeli, ilk olarak fotoğraf çekimi için Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne getirildi. Burada balmumu heykeliyle fotoğraf çektiren Mesut, yaptığı açıklamada, "Artık 2. Mesut da Türkiye'ye geldi. İlk Almanya'da görmüştüm, bayağı oluyor. Gurur verici bir şey. Türkiye'de olmasından çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

İkinci Mesut Özil, Türkiye'de! Yıldız futbolcunun balmumu heykeli Madame Tussauds İstanbul'da sergilenecek
İkinci Mesut Özil, Türkiye'de! Yıldız futbolcunun balmumu heykeli Madame Tussauds İstanbul'da sergilenecek
İkinci Mesut Özil, Türkiye'de! Yıldız futbolcunun balmumu heykeli Madame Tussauds İstanbul'da sergilenecek
İkinci Mesut Özil, Türkiye'de! Yıldız futbolcunun balmumu heykeli Madame Tussauds İstanbul'da sergilenecek
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İkinci Mesut Özil, Türkiye'de! Yıldız futbolcunun balmumu heykeli Madame Tussauds İstanbul'da sergilenecek - Haberler Spor
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