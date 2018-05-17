İkinci El Otomobilde Fırsat Zamanı

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, dolar ve eurodaki artışların ikinci el otomobil fiyatlarına henüz yansımadığını belirterek, "Döviz yükseldi ama ikinci el piyasası bu duruma şu anda gayet temkinli yaklaşmakta. İhtiyacı olanların bir an önce araba almalarını tavsiye ederiz" dedi.