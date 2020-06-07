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İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var

İkinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası, bu yılın mayıs ayında da değişmeyerek Volkswagen olurken, sıralama Renault, Ford, Fiat, Opel, Mercedes, BMW, Hyundai, Peugeot, Toyota şeklinde devam etti.

07.06.2020 13:01 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:12

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nce (ODD) INDICATA verilerine dayandırılarak hazırlatılan ikinci el online pazar raporundan derlenen bilgilere göre, geçen ay Türkiye ikinci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 176 bin 20 adet satış gerçekleşti.Bunların 139 bin 494'ü binek araç, 36 bin 526'sı ise hafif ticari araçlardan oluştu. Satışlar içinde binek araçların payı yüzde 79, hafif ticari araçların payı yüzde 21 olarak belirlendi.

Satışlarda geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 17, Nisan 2020'ye göre yüzde 38'lik artış kaydedildi.

Bu yılın ilk 5 aylık döneminde ise ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarı, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 757 bin 899 adet oldu.

EN ÇOK SATILAN ON MARKA

Bu yılın mayıs ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası, 26 bin 532 adetle VW oldu. VW'yi, 23 bin 94 adetle Renault ve 18 bin 512 adetle Ford takip etti. Bunları 17 bin 248 adetle Fiat, 10 bin 828 adetle Opel, 8 bin 806 adetle Mercedes-Benz, 8 bin 752 adetle BMW, 8 bin 432 adetle Hyundai, 8 bin 142 adetle Peugeot ve 6 bin 564 adetle de Toyota izledi. Bu markalar, ikinci el online pazarındaki satışların yüzde 78'ini temsil etti.

EN HIZLI FORD, EN YAVAŞ MERCEDES SATILDI

Mayıs ayında online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 40 gün olurken, en hızlı satılan marka 30 günle Ford oldu.

En yavaş satılan ise 49 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi.

PASSAT LİDERLİK KOLTUĞUNU BIRAKMIYOR

Mayıs ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi.

Satışlarda, VW'nin Passat modeli 7 bin 324 adetle yine başı çekerken, Passat'ı, 5 bin 782 adetle Renault Clio ve 5 bin 512 adetle Ford Focus izledi.

Ardından 5 bin 416 adetle Opel Astra, 5 bin 210 adetle Renault Megane, 4 bin 502 adetle Renault Fluence, 4 bin 472 adetle Toyota Corolla, 3 bin 568 adetle Renault Symbol, 3 bin 446 adetle VW Polo ve 3 bin 392 adetle de VW Golf geldi.

TİCARİDE DOBLO İLK SIRADA

Hafif ticari araçlar kategorisinde ise 4 bin 790 adetle Fiat Doblo mayısta ilk sırada yer aldı.

Fiat Doblo'yu, 3 bin 552 adetle Fiat Fiorino, 3 bin 406 adetle Ford Transit/Tourneo Courier, 3 bin 306 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 2 bin 772 adetle VW Caddy, 2 bin 370 adetle VW Transporter, 2 bin 178 adetle Renault Kangoo, 1.620 adetle Peugeot Partner, 1.616 adetle Ford Transit ve 1.166 adetle de Citroen Berlingo izledi.Öte yandan, 13 ülkede günde 9 milyondan fazla veriyi tarayan INDICATA'nın 2016 yılında faaliyetlerine başlayan Türkiye ofisi, 4 yıldır Türkiye ikinci el online pazarındaki milyonlarca veriyi tarayarak Türkiye'deki tüm marka ve modellerin anlık analizini sektör paydaşlarına (OEM'ler, yetkili bayiler, kiralama ve leasing şirketleri, bankalar, sigorta şirketleri, galeriler, finans kuruluşları) sunuyor. INDICATA tarafından raporlanan söz konusu fiyat trendi, Türkiye'de ikinci el ticareti ile uğraşan, 40 binden fazla kurumun halka açık sitelerdeki ilanlarının perakende fiyat hareketleri izlenerek hazırlandı.

İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var

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