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İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, esnaf araç bulamıyor

İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, esnaf araç bulamıyor Talebin arttığı ikinci elde fiyatlar yükselişini sürdürüyor Korona virüs salgınının ardından sıfır araç üretiminde yaşanan aksaklıklar dolayısıyla ikinci ele gösterilen rağbet fiyatları da artırdı.

27.08.2020 17:09 | Son Güncelleme: 27.08.2020 17:14

İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, esnaf araç bulamıyor

Talebin arttığı ikinci elde fiyatlar yükselişini sürdürüyor

KIRIKKALE - Korona virüs salgınının ardından sıfır araç üretiminde yaşanan aksaklıklar dolayısıyla ikinci ele gösterilen rağbet fiyatları da artırdı. Piyasanın daha da yukarı çıkacağını tahmin ettiklerini belirten galericiler ise fiyatlara rağmen otomobil bulamamaktan dert yandı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınından tüm sektörlerde olduğu gibi otomobil piyasası da olumsuz etkilendi. Sıfır otomobil üretiminde yaşanan sıkıntılar ikinci el araçlara olan talebi artırırken, fiyatlar da bir anda arttı. Fiyatlardaki yükseliş devam etse de rağbetin artmasıyla birlikte piyasada 'ikinci el araç' bulmak zorlaştı. Fiyat değişimine artık yetişemediklerini kaydeden galerici esnafı, piyasada araç bulmanın güçleştiğini kaydetti.

"Şimdi herkes bu işi yapıyor"

İnternet üzerinden araç alışverişinin arttığını belirten galerici Mustafa Üzer, vatandaşların güvenilen yerlere yönelmesi gerektiğini kaydetti. Piyasaya göre ucuz araçların sonrasında sorunlar çıkarabileceğini aktaran Üzer, "Şimdi öyle bir şey ki herkes bu işi yapıyor. Şuradan 100 kişiyi çevirelim 99'u araba alıp satıyor. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Herkes bu işi yapıyor. Bilen de yapıyor, bilmeyen de yapıyor. Herkes ucuz mal derdinde. Bu arabadan 200 bine de var, 250 bin liraya da var. Adam niye diye sormaz mı? Şu arabanın motoru 40 bin lira, diğer arabanın motoru 8-10 bin lira. Sen şimdi 2 bin lira aşağıya alıyorsun neler ile karşılaşacağını hiç bilmiyorsun. Biz ne yapıyoruz? Arabamızın tüm eksiğini yaptırıyoruz ki verdiğimiz insana mahcup düşmeyelim. 3 lira kazanmayalım da 2 lira kazanalım, müşteriyi kazanalım" dedi.

"Fiyatların düşmeyeceği kesin"

Araç fiyatlarındaki artışın yüzde 100'ün de üzerine çıktığını vurgulayan Üzer, alınacak aracın mutlaka test edilmesi gerektiğini bildirdi. Üzer, "Fiyatlar yüzde 100 arttı. Yani 30'luk araba 60 oldu. 60'da durur mu dedik durmadı, 70, 80, 90'a doğru gidiyor. Ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama şu anda düşmeyeceği kesin. Üstüne de daha ekleyecek. Bu önümüzdeki pandemi sürecini belki de daha da ağır atlatacağız. Bu süreç böyle devam ederse arabaların düşme şansı yok. Üstüne bu kadar daha ekler. Yurt dışından araba gelmiyor. Bugün açılsa gelmeye başlasa Türkiye'ye gelmesi 6 ay sürer. Avrupa'da pandemi sürecinde arabalar yüzde 30 değer kaybetti. Bizde yüzde 100 arttı, daha durmuyor" ifadelerini kullandı.

"Müşteriler satıcılara puan versin"

Fiyatlara karşı rağbetin de fazla olduğunu aktaran Mustafa Üzer, şunları söyledi:

"Talep çok. Acayip bir rağbet var, araba bulamıyoruz. Çoğu yere gidiyoruz araba bulduk diye ettiğimiz masrafa mı yanalım, 15-16 saat otobüste vakit geçirdiğimize mi yanalım, yorulduğumuza mı yanalım? Yapmasan da olmuyor. Böyle bir ticaret yok, bunun önüne devletimizin geçmesi lazım. Her önüne gelen bu işi yapmasın. Asker, polis, kasap, kuruyemişçi yapıyor. Emekli, işçi, memur herkes bu işi yapıyor. Bunun önüne geçilmesi lazım. Bizim müşterimiz bize puan versin. Bizden memnuniyet derecesini göstersin. Bu işin birinci noktası güven. Adam sana güvensin. Biz nasıl adama güveniyorsak adam da sana güvensin."

İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, esnaf araç bulamıyor

Kaynak: İHA

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