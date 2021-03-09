"İkinci el araç almanın tam zamanı"
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"İkinci el araç almanın tam zamanı"

09.03.2021 13:24 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:29

Otomotiv sektörüne yönelik veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, güncel veriler ışığında sıfır ve ikinci el araç pazarını değerlendirdi.

CARMEDYA.COM – Otomotiv sektörüne yönelik veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata'nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, güncel veriler ışığında sıfır ve ikinci el araç pazarını değerlendirdi.

2021 yılı sıfır araç pazarı açısından oldukça hareketli başlarken, ikinci el araç pazarı yıla bir o kadar durgun başladı. Güncel veriler ışığında pazarı değerlendiren, Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Yılın ilk iki ayında gerçekleşen rakamlar trendin sıfır araçlara doğru kaydığının göstergesi. Ancak, bu noktada dikkat edilmesi gereken birkaç unsur var. İkinci elde bugüne kadar gelen süreçte şunlar yaşandı; 1 Ocak 2020'de 100 bin TL olan bir otomobil, 15 Kasım 2020'ye gelindiğinde 185 bin TL'ye çıktı. Bu tarihten Mart 2021'e kadar olan süreçte ise fiyatlar ortalama yüzde 20 geriledi. Bunun en büyük sebebi talebin azalması. Bu noktada, havaların ısınması, pandemi kısıtlamalarının gevşemesi, aşılamanın artması ve tatil planlarının başlaması nedeniyle ikinci elde talebin yeniden yükselişe geçmesini bekliyoruz. Tüketiciler açısından şu an içerisinde bulunduğumuz dönemin ikinci el araç almak için en doğru zaman olduğunu söyleyebilirim. Avantajlı bir dönem olması bakımından, şimdi ikinci el araç almanın tam zamanı" dedi.

"Araç talebi sürüyor, pazar tahminimiz 850 bin adet civarı"

Değerlendirmesinde sıfır araç pazarıyla ilgili olarak da bilgiler veren Yalçın, "Tedarik sorununun ortadan kalkması Ocak ve Şubat ayında otomotiv satışlarının oldukça yüksek seyretmesini sağladı. Diğer yandan, Türkiye'deki sürücülerin araç alma iştahı halen devam ediyor. Pandeminin getirdiği bireysel mobilite ihtiyacı bu yönde devam ediyor. Bu kapsamda, Mart ayında da pazarın 50 bin adedin altına düşeceğini düşünmüyorum. Yaşanan gelişmeler otomotiv sektörü açısından oldukça umut verici. Türkiye otomotiv pazarında her an her şey değişebiliyor ancak bugünden yarına baktığımız zaman, geçen sene 770 bin adet bandında kapanan pazarın yüzde 10-15 yükseleceğini öngörüyoruz. Yani 2021 yılında iç pazarın 850 bin adetlerde kapanmasını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Carmedya.com

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