İkinci el araç alım satımına VakıfBank güvencesi

25.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:10

VakıfBank, ikinci el araç alım satımında, noterlerdeki tescil ve ödeme sürecini güvence altına alan ödeme sistemine uyum sağladı.

Türkiye Noterler Birliği (TNB) ile Türkiye Noterler Birliği (TNB) ile sağlanan iş birliğiyle hayata geçen "VakıfBank Güvenli Araç Satış Sistemi (GASS)" sayesinde araç bedeli ve tescili güvence altına alınıyor.

VakıfBank açıklamasına göre, banka, ikinci el araç alım-satımında tescil ve ödeme sürecinde yaşanabilecek endişeleri ortadan kaldıran ve TNB tarafından uygulamaya konulan projeye dahil oldu. Böylelikle satıcı, noter tarafından alıcıya araç tescil edildiğinde bedelin hesabına geçeceğini, alıcı da araç tescili gerçekleşmeden bedelin satıcıya aktarılmayacağını bilerek rahat ediyor.

VakıfBank güvencesiyle

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih konuya ilişkin açıklamasında "Verimlilik, hız ve güvenden ödün vermeden müşteri talep ve ihtiyaçlarına uygun, yenilikçi ürün ve uygulamalar geliştiriyoruz. Bu yaklaşımla Türkiye Noterler Birliği ile Aralık 2019'da dijital alanda gerçekleştirdiğimiz uyumun ardından, ikinci el araç alım satımında yaşanan bazı endişeleri ortadan kaldıran yeni bir işbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye çapındaki tüm noterlerde kullanılan GASS sayesinde, alıcının da satıcının da içi rahat olacak. Bankamızın ve TNB'nin sistemleri tescil ve ödeme sürecini uyumlu bir şekilde gerçekleştirecek. Güven sorununu çözmesinin yanı sıra sistem, nakit taşıma ve sayma gibi sorunları da ortadan kaldıracak." dedi.

Günlük 30 bin alım-satım

İkinci el araç alım satımında günlük 30 bin civarında işlem gerçekleştiğini aktaran Üstünsalih, GASS kullanımının hızla yaygınlaşacağını belirtti.

Üstünsalih, "Sistemi kullanmak için bankamız müşterisi olsun ya da olmasın noterdeki tescil işleminin gerçekleşmesiyle alıcı adına, satıcı lehine ödeme gerçekleştiriliyor. Bu sistemle noterlerimizin de işlem hızının artıp yoğunluklarının azalmasına yardımcı olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Üstünsalih değerlendirmesini şöyle tamamladı:

"Çağdaş bankacılık anlayışımız gereği, tüm uygulamalarımızda, ürün ve hizmetlerimizde teknolojiden sürekli faydalanıyoruz. Dijitalleşmeyi takip etmekle kalmıyor, katkı sunuyoruz. Dijital dönüşümün ön planda olduğu bugünlerde, bankamızda tüm süreçlerimizde dijitalleşmeyi sağlıyoruz.

Bankamız ile Noterler Birliği'mizin

iş birliği çerçevesinde kullanıma sunduğumuz GASS da bu yaklaşımımızın bir yansımasıdır. VakıfBank olarak müşterilerimizden gelen talep ve ihtiyaçları değerlendirerek yeni ürün ve uygulamaları geliştirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA