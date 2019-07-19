İki duvar arasına sıkışan hayvan kurtarıldı

İki duvar arasına sıkışan hayvan kurtarıldı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde iki duvar arasına sıkışan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İki duvar arasına sıkışan hayvan kurtarıldı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde iki duvar arasına sıkışan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dargeçit itfaiyesine bağlı ekipler, bir ineğin iki duvar arasına sıkıştığı bilgisi üzere hareket geçti. Olay yerine gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucu halatlar yardımıyla, ineği kurtararak sahibine teslim etti.

İnek sahibi, hayvanını kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - MARDİN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.