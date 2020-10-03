"İki Bekar", KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda sahnelendi
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"İki Bekar", KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda sahnelendi

03.10.2020 00:31 | Son Güncelleme: 03.10.2020 00:34

Duru Tiyatro tarafından sahnelenen "İki Bekar" adlı oyun, izleyiciyle buluştu.

Duru Tiyatro tarafından sahnelenen "İki Bekar" adlı oyun, izleyiciyle buluştu.

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunda, Emre Kınay ve Buket Dereoğlu rol aldı.

Komedi yazarı Sam Bobrick'in kaleme aldığı, Emre Kınay'ın da yönetmen koltuğunda oturduğu "İki Bekar", Shanette ile Jack'in bir düğünde başlayan hikayesini konu ediniyor.

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, "Kaldırım Serçesi", "Fanatik", "Merhaba" ve "Kibarlık Budalası"nın da arasında bulunduğu oyunlarla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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