İhvan'dan, İsam el-İryan için sanal taziye merasimi Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Mısır'daki bir hapishanede gayriinsani şartlar altında önceki gün hayatını kaybeden İhvan'ın önde gelen isimlerinden İsam el-İryan için sanal taziye merasimi düzenledi.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Mısır'daki bir hapishanede gayriinsani şartlar altında önceki gün hayatını kaybeden İhvan'ın önde gelen isimlerinden İsam el-İryan için sanal taziye merasimi düzenledi.

İhvan'a ait El-Vatan Televizyonu'nda yayımlanan taziye merasimine başta eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki ve eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal olmak üzere Arap ülkelerinden siyasetçiler katıldı.

Taziye merasiminde konuşan İhvan Rehberlik Konseyi Başkan Yardımcısı İbrahim Munir, İryan'ın Allah'ın rızasına ermek için kendini feda ettiğini ve şehadet mertebesine erdiğini söyledi.

İstanbul'da ikamet eden İhvan Genel Sekreteri Mahmud Hüseyin, İryan'ın şehitler listesine dahil olduğunu ifade etti.

İhvan sözcüsü Talat Fehmi de ilim, amel ve ilke adamı olan İryan'ın herkes tarafından sevildiğini dile getirdi.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki ise İryan'ın vefatı dolayısıyla ailesine, sevenlerine ve İhvan'a başsağlığı diledi.

Halid Meşal de yurt içinde ve dışındaki İhvan yetkililerine ve Mısır halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Meşal, İryan'ın, fedakar Mısırlı kimliğinin bir örneği ve İhvan'ı dünyada en iyi temsil eden elçilerden olduğunu kaydetti.

Mısırlı muhalif Eymen Nur da İryan'ın tüm akil insanlar için büyük bir değer olduğunu dile getirdi.

Avukat Abdulmunim Abdulmaksud, AA muhbirine önceki gün yaptığı açıklamada, İhvan yöneticilerinden İryan'ın hayatını kaybettiğini belirtmiş ancak ölüm nedenine ilişkin bir bilgisi olmadığını söylemişti.

İsam el-İryan Kimdir?

Mısır'da 1954'te doğan ve Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) en önemli liderlerinden biri olan İryan, doktor ve politikacıydı.

Ordunun 2013'te yönetime el koyması ve ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin görevden uzaklaştırılmasından önce İhvan'ın farklı mevkilerinde faaliyet gösteren İryan, "doğu sınırına baskın" ve "Kalyub" davaları başta olmak üzere hakkında suçlama yöneltilen davalarda birkaç kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA