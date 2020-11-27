İhracatta "Sürdürülebilirliğe" odaklanıldı
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İhracatta "Sürdürülebilirliğe" odaklanıldı

27.11.2020 16:36 | Son Güncelleme: 27.11.2020 16:41
İhracatta

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA), bölgede daha önce hiç ihracat yapmamış 20 firmaya yüz yüze ve yerinde ziyaret yöntemiyle sunduğu "Uygulamalı İhracat Danışmanlığı" kapsamındaki eğitim ve danışmanlık çalışmalarında 6. ay tamamlandı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA), bölgede daha önce hiç ihracat yapmamış 20 firmaya yüz yüze ve yerinde ziyaret yöntemiyle sunduğu "Uygulamalı İhracat Danışmanlığı" kapsamındaki eğitim ve danışmanlık çalışmalarında 6. ay tamamlandı.

OKA tarafından yapılan çalışmalarda ihracatta önemli bir engel olarak görülen firmaların ihraç pazarlarında kalıcı olabilmelerinde etkin bir role sahip operasyonel konulara ve pazarlama çalışmalarına odaklandı.

Teknik süreçler ve dış ticaret departmanı kurulumu

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İhracatta tüm süreçlerin planlı ve aksamadan ilerleyebilmesinde belge hazırlama süreçleri ve diyagramlardan sorumlu ofis operasyonları büyük önem taşıyor. OKA tarafından yapılan çalışmalarla olası bir ihracat siparişi alındıktan sonra KOBİ bazında genel iş akış diyagramlarının nasıl yürütülebileceği konusunda firmalara teknik bilgiler sağlandı. İhracat operasyonu süresince, kullanılan belgelerin iş akışındaki yerlerine dair bilgi verilerek, firmaların ihracat operasyon donanımlarının arttırılması hedeflendi.

OKA tarafından yapılan açıklamada "Söz konusu operasyonel süreçleri yürütmekle görevli olacak dış ticaret departmanı kurulumu ile iş ve yetki tanımlarının belirlenmiş olması ihracatta elzemdir. Firmaların bünyelerinde bir dış ticaret departmanı kurmaları durumunda, istihdam edeceği "Dış Ticaret Uzmanı" ve "İş ve Ürün Geliştirme Uzmanı" yeterlilikleri ve iş tanımları hakkındaki çalışmalar da 6. dönem çalışmaları arasındadır. Bu çalışmalarla firmalarda dış ticaret departmanı kurulum sürecinin doğru adımlarla hızlandırılması hedeflendi" denildi.

Dijital pazarlama süreçleri

Ayrıca OKA tarafından Uygulamalı İhracat Danışmanlığı faaliyetlerinde yurt dışı hedef pazarlarının belirlenmesi ile yurt dışı reklam ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek amacıyla kullanılan dijital pazarlama materyalleri hakkında bilgiler verilmeye devam edildi. Firma ihtiyaçları göz önüne alınarak, Google AdWords ve Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) çalışmaları ile B2B sitelerinin ihracatta pazarlama süreçlerinde kullanımı üzerinde yoğunlaşıldı. - SAMSUN

İhracatta 'Sürdürülebilirliğe' odaklanıldı
İhracatta 'Sürdürülebilirliğe' odaklanıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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