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İhracat akdemisi eğitimleri başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
İhracat akdemisi eğitimleri başladı

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ve Gaziantep Sanayi Odası iş birliği (GSO) ile Gaziantep ilinde faaliyet gösteren kümelerin rekabet güçlerinin ve kapasitelerinin artırılması amacıyla İhracat Akademisi Projesi kapsamında eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmeye başlandı.

Gaziantep (İHA) - İpekyolu Kalkınma Ajansı ( İka ) ve Gaziantep Sanayi Odası iş birliği (GSO) ile Gaziantep ilinde faaliyet gösteren kümelerin rekabet güçlerinin ve kapasitelerinin artırılması amacıyla İhracat Akademisi Projesi kapsamında eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmeye başlandı.

İKA desteğiyle İhracat Akademisi Projesi kapsamında GSO tarafından yürütülen gıda, savunma sanayi, tekstil, kimya plastik, yazılım kümelerinde yer alan firmaların kapasitelerinin geliştirilmesi, dış ticaret alanında daha rekabetçi hale gelmeleri, ürettikleri ürünlerin pazar payının geliştirilmesi ve ihtiyaç duydukları donanımlı dış ticaret personeli istihdamının sağlanması hedefleniyor. Gıda, savunma sanayi, tekstil, kimya-plastik ve yazılım olmak üzere 5 farklı kümeden 13 firmanın katılımıyla başlayan eğitimler yaklaşık 2 ay sürecek. İhracat Akademisi eğitimi ile firma temsilcilerinin katılım sağlayacağı ve işletme ziyaretlerini de kapsayan teorik ve uygulamalı dış ticaret eğitimi 2 ay boyunca devam ederek danışmanlık hizmeti de verilecek. Ayrıca firmaların belirleyeceği hedef pazarlarda tespit edilen potansiyel alıcı listeleri detaylı bilgileriyle firmalara sunulacak. Eğitim kapsamında pazar araştırması, dış ticaret istihbaratı, hedef pazar ve alıcıların tespiti, uluslararası satış teknikleri ve uluslararası pazarlama karması organizasyonu konularında teorik ve pratik eğitimler verilecek. Teorik eğitimlerin ardından kursiyerler, edindikleri bilgiler doğrultusunda alıcı firmalarla görüşerek firmaları adına satış yapabilecekler. - GAZİANTEP

İhracat akdemisi eğitimleri başladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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