Iğdır Valisi Sarıibrahim'den özel harekata taziye ziyareti

IĞDIR Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Türkiye- İran sınırında PKK'lı teröristlerin taciz atışıyla şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay için İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne taziye ziyaretinde bulundu.

Doğubayazıt ilçesinde, Türkiye- İran sınırındaki duvar inşaatının güvenliği için görevli özel harekat polisi Veli Kabalay, Ramazan Bayramı'nın ilk günü PKK'lı teröristlerin taciz atışı sonucu şehit oldu. Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, 5'inci Hudut Alay Komutanı Yılmaz Doğan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, amirler ve özel harekat polislerince karşılanan Vali Sarıibrahim, Veli Kabalay'ın şehit düşmesiyle büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, taziye dileğinde bulundu. Şehit ailesiyle yakından ilgileneceğini söyleyen Sarıibrahim, şöyle konuştu: "Bayramın ilk günü yaşadığımız üzücü hadisede şehadete yürüyen kahraman silah arkadaşınız, Veli kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sizlere ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Bundan sonraki süreçte bizlere düşen görev, şehidimizin kıymetli annesiyle babasıyla eşiyle çocuğuyla ilgilenmek ve onları ziyaret etmek. Onların halini, hatırını her daim soracağız. Şehidimizi unutmadan onun emanetlerine hep birlikte sahip çıkacağız. Bu kahraman teşkilat bu yapılanlarla büyüyecek ve gelişecektir. Bu millet, bu topraklarda dün olduğu gibi bugün de bu mücadele veriyor. Bu mücadelenin kahramanları sizlersiniz. Bizim elimizden gelen, sizlere yardımcı olmak. Teşkilat olarak daha iyisini yapmak ve şehitlerimize layık olmak zorundayız. Bu ülkede, bu topraklarda devletin milletiyle beraber güçlü olması gerekiyor. Bizler de devletin milletiyle beraber güçlü olmasını sağlamakla görevliyiz. Allah bizlere başka şehit cenazesi nasip etmesin. Şairin de dediği gibi 'Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için'. Veli kardeşimiz de vatanı, milleti ve bayrağı için can verdi. İçimiz kan ağlasa da şehidimizi her daim dualarla rahmet ve minnetle anacağız. Tekrar aziz milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan Aydın