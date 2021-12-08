Iğdır İl Emniyeti yaptığı operasyonları paylaştı

IĞDIR (İHA) - Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Ekim- Kasım aylarında yapılan operasyonları paylaştı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarına devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Ekim-Kasım aylarında yapılan oparsyonları paylaştı. Yapılan açıklamada, "Ekim-Kasım 2021 tarihlerinde

50 operasyon düzenlendi 70 şüpheliye işlem yapıldı. Yapılan operasyonlarda 53 bin 350 gram çay, 3 bin 926 paket kaçak sigara, 117 bin 280 adet makaron, 430 adet emtia, bin 655 adet ilaç hap, 40 bin 500 gram adet tütün, 155 şişe kaçak içki, 120 litre etil alkol, 31 adet cep telefonu, 2 bin 73 litre akaryakıt, bin 98 adet parfüm, 27 gram safran ele geçirildi" denildi. - IĞDIR

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