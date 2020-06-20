IĞDIR'da veliler okul önlerinde yoğunluk oluşturdu
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IĞDIR'da veliler okul önlerinde yoğunluk oluşturdu

Iğdır'da veliler okul önlerinde yoğunluk oluşturduIĞDIR'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınava giren çocuklarını okul kapısında bekleyen veliler, yoğunluğa neden oldu.

20.06.2020 16:59 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:09

Iğdır'da veliler okul önlerinde yoğunluk oluşturdu

IĞDIR'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınava giren çocuklarını okul kapısında bekleyen veliler, yoğunluğa neden oldu. Veliler, görevlilerin sosyal mesafa kuralını dikkate almadı.

Iğdır'da LGS sınavına giren öğrenciler, ter dökerken, velileri ise onları okul kapılarının önlerinde bekledi. Hürriyet Caddesi üzerindeki Ziya Gökalp Ortaokulu önünde aileler, kalabalıklar oluşturdu. İlk oturumun tamamlanmasının ardından verilen arada çocuklarını bir an önce görmek isteyen veliler, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Okul yetkilileri sık sık velileri uyarsa da yoğunluk oluşmasına engel olamadı.

IĞDIR'da veliler okul önlerinde yoğunluk oluşturdu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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