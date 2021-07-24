Iğdır'da trafik hem karadan hem de havadan denetlendi

Iğdır'da trafik hem karadan hem de havadan denetlendi Iğdır Kurban Bayramı tatili süresince İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafiği havadan ve karadan denetledi.