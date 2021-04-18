İftara yetişemeyenlere kumanya dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İftara yetişemeyenlere kumanya dağıtıldı

İftara yetişemeyenlere kumanya dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bodrum Belediyesi Ramazan ayı dolayısı ile pandemi kısıtlamalarında trafikte iftara yetişemeyen, iftar saatine yolda yakalanan vatandaşları yalnız bırakmadı.

Bodrum Belediyesi Ramazan ayı dolayısı ile pandemi kısıtlamalarında trafikte iftara yetişemeyen, iftar saatine yolda yakalanan vatandaşları yalnız bırakmadı. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde iftarlık kumanyaları dağıttı.

Ramazan ayında trafik yoğunluğu nedeniyle iftara yetişemeyenlere Belediye ekipleri iftarlık kumanya dağıtımına başladı. Bodrum Otogar ışıklarında başlatılan iftarlık kumanya dağıtımının ikincisi Gümbet Kavşağı'nda gerçekleşti. Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından başlatılan iftarlık kumanya dağıtımı ile evlerine yetişemeyen, trafikte kalan, zorunlu hallerde çalışma faaliyetlerini sürdüren ve orucunu açamayan vatandaşlar için kumanya dağıtıldı.

Özellikle trafik akışının yoğun olduğu iftar saatlerinde yolda kalan sürücüler ile minibüs ve otobüslerdeki yolcular, dağıtılan bu kumanyalarla oruçlarını açtı. Bodrum Belediyesi'nin pandemi kurallarına uygun olarak hazırladığı iftarlık kumanya ikram paketlerinin içinde, vatandaşların iftar vakti saatinde oruçlarını açmaları için su, meyve suyu, paketlenmiş hurma ve soğuk sandviç bulunmakta.

Kumanya dağıtımlarının hafta içi yapılacağı ve ilçe genelinde trafiğin yoğun olan bölgelerinin seçileceği belirtildi. Vatandaşların memnun kaldığı uygulamanın Ramazan ayı boyunca süreceği bildirildi. - MUĞLA

İftara yetişemeyenlere kumanya dağıtıldı
İftara yetişemeyenlere kumanya dağıtıldı
İftara yetişemeyenlere kumanya dağıtıldı
İftara yetişemeyenlere kumanya dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Mario Draghi Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Müjde Ar Mehtap Ar Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Ryan Babel Fatih Terim Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Hadise
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İftara yetişemeyenlere kumanya dağıtıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 13:02:26. #1.15#

title