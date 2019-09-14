İEF'ye Bursa kestane şekeri damgası

14.09.2019 15:25

Bu yıl 88.'si düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) ziyaretçi sayısındaki artış ile dikkat çekerken, fuara 24 yıldır kesintisiz katılan İlka Şekerleme'nin Kardelen markalı kestane şekerini tanıttığı stant İzmirlilerden büyük ilgi gördü. 120 metrekarelik standa gelen İzmirliler, damaklarda eşsiz bir lezzet bırakan Bursa'ya has kestane şekerlerini alabilmek için adeta birbirleri ile yarıştılar.



İEF'ye 24 yıldır aralıksız katıldığını ve her yıl büyük ilgi çektiklerini söyleyen İlka Şekerleme Ege Bölgesi Bayii Salih ve Emine Kaya çifti, bu yıl daha özenli hazırlandıkları fuarda gerek stant tasarımı, gerekse animasyonlar ile daha çok ilgi gördüklerini söylediler. Bu yılki fuarın tanıtım açısından daha başarılı bulduklarını ve daha iyi organize dildiğini söyleyen Kaya çifti, "Bursa kestane şekeri bütün dünyada beğeniliyor. 25 yıldır İlka Şekerleme'nin Ege Bölge bayisiyiz. 24 yıldır fuara kesintisiz katılıyoruz. Kardelen markalı kestane şekeri tüm Ege Bölgesi'nde en çok tercih edilen ürün olma özelliğine sahip. Bu başarıda istikralı şekilde İzmir Enternasyonal Fuarlarına katılmamızın payının büyük olduğunu düşünüyoruz. Birkaç yıldır zayıf geçen fuar bu yıl alınan tedbirler ile daha başarılı geçiyor. Fuarın canlandırılması yönünde atılan adımların sürmesini bekliyoruz" dediler.



Türkiye'nin uluslararası özelliğe sahip ilk fuarının İEF olduğuna da dikkat çeken Salih ve Emine Kaya çifti, geçmişte tüm dünyanın gözdesi olan fuara gösterilen ilginin geçmiş yıllarda azaldığını da söylediler. İEF'nin eski görkemli günlerine dönmesi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından çalışma başlatıldığına vurgu yapan Kaya çifti, "Nitekim bu yıl tanıtıma daha çok özen gösterildi. Yabancı iştirakçi sayısı da artırıldı. Düzenlenen ücretsiz halk konserleri de ziyaretçi sayısının artmasına vesile oldu. Yeni yönetimin bu yönde çalışmaları olduğunu duymak katılımcı firmalar olarak bizleri umutlandırdı" dedi.



Kardelen Kestane Şekeri'nin üretici İlka Şekerleme'nin Genel Müdürü Mümin Akgün ve Pazarlama Müdürü Deniz Utku Özdemir'de İEF'yi ziyaret ederek incelemelerde bulundular. İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, İEF'ye çok önem verdiklerini belirterek, "Ege Bölge bayiimiz Salih ve Esin Kaya çiftinin de gayretleri ile 24 yıldır İEF'ye katılıyoruz. İlk yıllarda çok canlı olan fuara ilginin zamanla azalması bizi üzüyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yönetimi İEF'yi eski görkemli günlerine döndürmek için bu yıl büyük çaba harcadıkları gördük. İEF ilk göz ağrımız olduğu için bizdeki yeri çok kıymetli" dedi.



İlka Şekerleme Pazarlama Müdürü Deniz Utku Özdemir de İEF'nin eski görkemli günlerine dönmesini çok istediklerini belirterek, "Bu yıl atılan adımlar bizi umutlandırdı. Yeni belediye yönetimine ve İzfaş'a çalışmaları için teşekkür ederiz. Fuar tecrübelerimizi İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumları ile paylaşmaktan keyif alırız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA